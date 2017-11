CL: Dortmund mit Aubameyang in der Startelf

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach der Erfolgsspur. Fünf Ligaspiele und vier Champions-League-Partien ohne Sieg haben den Klub nach einem glänzenden Saisonstart eine unsanfte Landung auf dem Boden der Tatsachen beschert. Am Dienstag (21.11.2017) soll in der Champions League gegen Tottenham die Wende eingeläutet werden. Dann ist auch wieder der zuletzt suspendierte Toptorjäger Pierre-Emerick Aubameyang dabei. " Ja, er wird spielen ", sagte Trainer Peter Bosz am Montag (20.11.2017) nach dem Abschlusstraining.

BVB kämpft mit Nikosia um Platz drei

Er soll helfen, für das dringend nötige Erfolgserlebnis zu sorgen. " Wir brauchen diesen Sieg, um den Negativlauf zu beenden ", so Bosz. Der BVB ist in der Bundesliga auf Rang fünf abgerutscht und liefert sich in der Champions League mit den Zyprern von Apoel Nikosia in Gruppe H ein Duell auf Augenhöhe im Kampf um Platz drei. Mit den Ambitionen des Teams hat das sicher wenig zu tun, und von den Ansprüchen der Vereinsführung und den Erwartungen der meisten Fans dürfte man sich auch weit entfernt haben. Das wird aber kaum noch jemanden interessieren, wenn der BVB die kommenden beiden Heimspiele gewinnt.

Am Samstag kommt Schalke zum Revierderby nach Dortmund

Peter Bosz bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Tottenham

Nur vier Tage nach dem Spiel in der Königsklasse gegen Tottenham Hotspur gastiert am Samstag der FC Schalke 04 in Dortmund. Und Siege im Revierderby lassen Dortmunder nahezu jede Misserfolgsserie vergessen. Zunächst geht es gegen Tottenham aber darum, der Überwinterung im internationalen Geschäft ein großes Stück näherzukommen - wenn auch nur in der ungeliebten und finanziell deutlich unattraktiveren Europa League. Sollten sich die Dortmunder allerdings ähnlich ideenlos präsentieren wie bei den beiden Champions-League-Auftritten gegen Nikosia (1:1, 1:1), so ineffizient wie gegen Bayern München (1:3) oder ihrem Gegner die Tore gar auf einem Silbertablett servieren wie zuletzt beim VfB Stuttgart (1:2), könnten diese zwei heilsamen Siege ein frommer Wunsch bleiben.

Abwehrchef Sokratis fällt aus

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke fordert, dass seine Spieler " endlich den Bock umstoßen ". Auch die Aktiven wissen, was die Stunde geschlagen hat: " Es ist uns bewusst, dass wir gerade in keiner so großartigen Situation sind. Wir müssen gegen Tottenham punkten. Dann kommt Schalke - da müssen wir auch punkten ", sagt Weltmeister Mario Götze.

Die Brisanz der Partien ist also allen Beteiligten klar, jetzt müssen sie nur noch die richtigen Ergebnisse abliefern. Dabei kann Abwehrchef Sokratis (Rippenknorpelbruch) dem BVB nicht helfen. Der Einsatz von Christian Pulisic, der am Freitag gegen Stuttgart aufgrund von muskulären Problemen ausgefallen war und auch beim Abschlusstraining fehlte, ist fraglich. Bleibt zu hoffen, dass seine Suspendierung der Treffsicherheit von Aubameyang nicht geschadet hat.

