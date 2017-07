China-Auswahl auch in Regionalliga West denkbar

Grundsätzlich sei ein solches Projekt auch für die Regionalliga West mit Traditionsvereinen wie Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen oder Rot-Weiß Oberhausen nicht ausgeschlossen, sagte Manfred Schnieders, Vorsitzender des Fußballausschusses im Westdeutschen Fußballverband. "Sollte es eine Anfrage geben, werden wir uns damit beschäftigen", sagte Schnieders dem WDR.

Nicht über die Köpfe der Klubs hinweg

Manfred Schnieders vom Westdeutschen Fußballverband

Der Funktionär betonte, von Verbandseite gäbe es nur dann eine Zustimmung, wenn auch die Vereine einverstanden wären. "Über die Köpfe der Klubs würden wir nicht entscheiden" , sagte Schnieders. Auf der Tagung der Klub-Manager in Walldorf wurde am Dienstag (11.07.2017) beschlossen, dass die U20-Auswahl Chinas in der Regionalliga Südwest an den Start gehen kann - allerdings erst von der Rückrunde an. 14 von 19 Vereinen hatten dem Projekt zugestimmt. Pro Partie gegen die Chinesen erhält jeder Klub 15.000 Euro.

Aktuell kommt ein Vorgehen wie im Südwesten für die Regionalliga West nicht in Frage. "Wir haben eine Konstellation mit 18 Mannschaften, da gibt es keine spielfreien Wochenenden. Deshalb stellt sich die Frage im Moment nicht", sagte Schnieders. Es sei hypothetisch darüber zu spekulieren, was in der darauffolgenden Saison passiere. Vorstellbar sei das durchaus, so Schnieders.

Warum einem Testspielgegner hinterher telefonieren?

"Mancher Trainer wird sich fragen, warum soll ich einem Testspielgegner für ein spielfreies Wochenende hinterher telefonieren, wenn ich gegen die Chinesen spielen kann und dafür auch noch ordentlich bezahlt werde" , so Manfred Schnieders.

Michael Welling, Vorsitzender von Rot-Weiss Essen, hat nach wie vor seine Bedenken gegenüber dem China-Projekt. Zu der Entscheidung im Südwesten sagte Welling dem WDR: "Man sieht, dass die Wahrnehmung nicht überall gleich ist. Wir würden uns nach wie vor sehr zurückhaltend zeigen" , sagte Welling, ohne dem Ganzen eine Absage zu erteilen.

Wellings Kritik am DFB

Kritik äußerte Welling am DFB . "Das Ganze ist sehr schlecht kommuniziert und vorbereitet worden" , sagte Welling und wies auch auf den China-Deal des DFB und der DFL mit dem chinesischen Verband hin, der sich auf ein Volumen von 250 Millionen Euro belaufe. Die Regionalliga-Klubs dann mit 15.000 Euro abzuspeisen, zeige den Stellenwert der viertklassigen Klubs innerhalb des nationalen Verbandes.

Nach bekanntwerden der China-Pläne hatten zahlreiche Klubs über das Prokjekt gespottet. " Dass wir unterhalb der 3. Liga nicht mehr ernst genommen werden, war mir schon lange klar ", sagte Hajo Sommers, Vorsitzender von Rot-Weiß Oberhausen: "Das ist Kirmes, eine Verarschung. Warum sollen wir uns in Zukunft noch den Arsch aufreißen? Der DFB sieht die Regionalliga als Kirmesliga. Wenn es aber um die Vorschriften geht, wird genau hingeschaut."

Stand: 12.07.2017, 13:15