BVB angelt sich schwedisches Top-Talent Isak

Jüngster schwedischer Torschütze

Isak hatte Anfang des Jahres beim 1:2 gegen die Elfenbeinküste sein Debüt für die schwedische Nationalmannschaft gegeben und beim 6:0 der Skandinavier gegen die Slowakei den 104 Jahre alten Rekord des jüngsten Torschützen im Nationalteam gebrochen. "Alexander hat mich nicht überrascht" , sagte der schwedische Nationaltrainer Janne Andersson über den Jungen: "Er ist schon so weit und so stabil. Man merkt gar nicht, dass er noch so jung ist."

In der Liga hatte der Sohn eritreischer Einwanderer bereits mit 16 sein Startelf-Debüt für Solna gegeben und seitdem zehn Treffer erzielt. Die kolportierte Ablösesumme wäre ebenfalls Rekord für einen Fußballer aus der schwedischen Allsvenskan-Liga. Die alte Bestmarke hält Ibrahimovic, der 2001 für rund 8,5 Millionen Euro von Malmö FF zu Ajax Amsterdam gewechselt war.

Stand: 23.01.2017, 12:16