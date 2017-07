BVB reist ins Trainingslager nach Japan

Für Shinji Kagawa wird es ein Heimspiel. Mit dem japanischen Mittelfeldspieler, der seinen Vertrag soeben bis 2020 verlängert hat, startet Borussia Dortmund am Donnerstag (13.07.2017) vom Flughafen Frankfurt ins Trainingslager - um nach elf Stunden 9331 Kilometern Luftlinie in Tokio zu landen. Um zehn Uhr morgens Ortszeit. Angesichts der sieben Stunden Zeitverschiebung hatte Ex-Trainer Thomas Tuchel im Vorjahr nachts trainieren lassen, um den Tagesablauf erst nach dem ersten Testspiel gegen Manchester United umzustellen.

Der neue Coach Peter Bosz hält davon nichts: "Als ich nach Dortmund kam, stand das Programm schon fest. Und für mich ist es kein Problem, es dann auch so zu machen. Ich habe selbst zwei Jahre in Japan gespielt, ich weiß, wie heiß es da momentan ist. Aber wir werden das schon schaffen", sagte Bosz.

34 Grad, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit in Tokio

In Tokio sind es zurzeit 34 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von rund 80 Prozent. Alles andere als optimale Bedingungen zum Trainieren - und auch nicht für das kommende Testspiel gegen die Urawa Reds. Und in Guangzhou, der zweiten Station auf Borussias Asienreise, wird das Klima nicht angenehmer. Die Temperaturen sind ähnlich, hinzu kommt das Problem der Luftverschmutzung. "Mittags war es unerträglich, die Luft war anders als in Deutschland", hatte Kapitän Marcel Schmelzer schon beim vergangenen Asientrip gesagt.

Verheißungen des asiatischen Markts

Für das Millionengeschäft Fernost müssen die Profis einige Querelen in Kauf nehmen, profitieren aber auch gleichermaßen davon: 3,5 Millionen Euro Extraeinnahmen gibt es für den Verein, für die jeweiligen Testspiele fallen großzügige Boni für die Spieler ab. Zusätzlich bezuschusst die DFL den 20.000-Kilometer-Trip mit der Maximalsumme von 300.000 Euro. Vor allem der chinesische Markt bietet ungeheure Möglichkeiten für die Bundesligisten, die auch Bayern München und Schalke 04 ausschöpfen wollen.

BVB-Marketing: "Fantastischer Eindruck"

"Wir haben große Aufmerksamkeit erregt und einen fantastischen Eindruck hinterlassen", sagte BVB-Marketingchef Carsten Cramer nach dem letztjährigen Besuch. Auch in diesem Jahr wollen die Schwarz-Gelben wieder in guter Erinnerung bleiben. Dafür sind Jugendkoordinator Lars Ricken und Dortmunds internationaler Botschafter Karl-Heinz Riedle schon nach Tokio vorgeflogen und betreiben Werbung in der Weltstadt.

Stand: 13.07.2017, 12:45