Keine Chance, aber die muss er nutzen

Die EM hatte deshalb nicht nur Vorteile: In Bad Ragaz sind die Leibchen für das Trainingsspiel schnell verteilt. Philipp ist in der B-Mannschaft. Und die Fortschritte der A-Mannschaft gehen nicht so zügig, dass Trainer Bosz sich bereits intensiver darum kümmern könnte, die vielen jungen Talente einzubinden. Philipp muss seine Rolle selbst finden.

Bislang ist er schüchtern und höflich. Sein Vertrag läuft bis 2022 und beinhaltet die Gefahr, das Ganze zu passiv anzugehen. Es wirkt eher wie eine Art innerer Monolog als eine Kampfansage, wenn er im Trainingslager bei seiner ersten größeren Presserunde sagt: "Angst sollte ich nicht haben. Respekt ist da, klar, das steht außer Frage. Aber ich will auch spielen. Ich glaube ich bin jetzt auch kein so schlechter. Aber ich mache mir da überhaupt keinen Druck."

"Wenn ich auf dem Feld stehe, bin ich glücklich"

Es scheint ihm fast ein bisschen peinlich, zu sein, dass Borussia Dortmund und RB Leipzig sich so sehr um ihn duellierten, dass er am Ende mehr als Marco Reus gekostet hat, als der zum BVB kam. Ansprüche stellen, liegt ihm fern. "Ich bin relativ flexibel was die Offensive betrifft. Deswegen bin ich da von der Position her offen für alles. Wenn ich auf dem Feld stehe bin ich glücklich."

Philipp wird jede Lücke nutzen müssen, die sich ihm bietet. Im Kleinen macht er das schon ganz gut. Wenn es darum geht, wo er im Trainingslager bei den Stabilisationsübungen seine Matte hinlegen darf. Ganz außen, liegt sie mittlerweile nicht mehr, zwischen den wichtigen Spielern aber auch noch nicht.

Stand: 31.07.2017, 09:34