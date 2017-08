Nach DFB-Strafe für Dortmund

Das DFB -Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im vergangenen Mai ist nicht nur wegen seines sportlichen Werts in Erinnerung geblieben. Der größte Aufreger war für viele der Auftritt von Schlagersängerin Helene Fischer in der Halbzeitpause. Zehntausende begleiteten Fischers Hit-Medley mit einem gellenden Pfeifkonzert – wohl aus Wut über die "Eventisierung des Fußballs". Und in Dortmund, wo man eigentlich gerne an den Pokalsieg zurückdenkt, treibt derzeit eine DFB-Strafe den Puls vieler Anhänger in die Höhe.

Einige BVB -Fans brannten beim Finale Feuerwerkskörper ab und zeigten Transparente mit der Aufschrift "Krieg dem DFB". Das DFB-Sportgericht verurteilte den Verein dafür zu 90.000 Euro Geldstrafe. Außerdem müssen sich die Fans ab jetzt alle Choreografien zuvor schriftlich vom Verein genehmigen lassen. Komme es noch einmal zu "erheblichen Vorkommnissen" auf Seiten der BVB-Fans, so das Urteil, dann würden sie von einem Auswärtsspiel ihres Klubs ausgeschlossen und dürften in dieser Saison überhaupt keine Choreografie mehr zeigen.

BVB-Fans sehen sich als DFB-Opfer

Kollektivstrafen dieser Art verhängt der DFB schon seit Jahren, immer waren sie umstritten, aber in der Regel wurden sie von den betroffenen Vereinen klaglos akzeptiert. So auch jetzt vom BVB. Allerdings hat der Verein die Strafe in einer Pressemitteilung als "drakonisch" bezeichnet. Eine ungewohnte Wortwahl, in der manche versteckte Kritik am DFB sehen. Auf Nachfrage wollte sich der Verein dazu nicht näher äußern.

BVB-Plakat "Krieg dem DFB"

Die Fanabteilung der Borussia nimmt auf jeden Fall eine Veränderung wahr: " Die Stimmung unter den Fans ist dabei zu kippen", sagt Jakob Scholz, zweiter Vorsitzender der BVB-Fanabteilung. Gerade die Strafe nach dem Pokalfinale empfindet Scholz als ungerecht. Denn der Veranstalter der Partie sei der DFB selbst gewesen - und damit auch für die Sicherheit im Stadion verantwortlich. Trotzdem gelangten in großer Zahl Böller und bengalische Feuer in die Berliner Arena. " Dass vom DFB nicht ein Wort der Selbstkritik kommt, macht es den Fans so schwer, die Strafe zu akzeptieren. "

Kritik kommt auch vom Aktionärsvertreter

Der neu aufgeflammte Ärger über die DFB-Rechtsprechung sei nicht auf Dortmund und die Ultra-Szene beschränkt, sagt Michael Gabriel von der Koordinationsstelle Fan-Projekte in Frankfurt. In vielen Stadien sei es nicht zu überhören: Schon beim ersten Zweitliga-Spieltag am vergangenen Wochenende hallten DFB-kritische Wechselgesänge durch die Arenen – etwa bei der Partie Bochum gegen St. Pauli. "Das könnte zum Hintergrund-Sound dieser Saison werden", befürchtet Gabriel.

Beim börsennotierten BVB speist sich der Unmut auch aus finanziellen Überlegungen. Denn Zuschauerausschlüsse kosten den Klub bares Geld - auch bei einem Auswärtsspiel. Laut DFB-Urteil soll der BVB dem gastgebenden Verein den Einnahmeausfall ersetzen. Das ruft Stefan ten Doornkaat von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger auf den Plan. Er vermisst beim aktuellen DFB-Urteil klare Definitionen. Die Strafe greife dann, wenn es noch einmal „erhebliche Vorkommnisse“ gebe. Was aber ist damit gemeint? Zehn bengalische Feuer? Oder zwanzig? " Der Verein muss wissen, woran er ist, denn solche Strafen sind vermögenswirksam ", so ten Doornkaat.

DFB-Sanktionen sollen Prävention dienen

Auf Anfrage erklärt der DFB dazu nur: " Was ,erhebliche Vorkommnisse‘ sind, das liegt einzig und allein in der Entscheidung der unabhängigen Sportgerichtsbarkeit. " Der Kölner Strafverteidiger Tobias Westkamp, der sich als Fan-Anwalt einen Namen gemacht hat, hält genau diese Unbestimmtheit der DFB-Rechtsprechung für verfassungswidrig: " Gemäß Art. 103 des Grundgesetzes muss genau definiert sein, was bestraft werden oder zum Widerruf der Bewährung führen soll. " Auch die vom DFB verhängten Kollektivstrafen widersprächen dem Grundgesetz, glaubt Westkamp. Denn Kollektivstrafen träfen auch Unbeteiligte. Strafen müssten aber immer an individuelle Schuld geknüpft sein.

Der DFB kennt diese Argumentation und hält sie für verfehlt. Die Sportgerichte des Verbandes sollten keineswegs ordentliche Gerichte ersetzen und schon gar nicht Strafrecht sprechen. Vielmehr dienten die Sanktionen auch der Gefahrenabwehr. Sie sollten die Vereine dazu bewegen, so auf ihre Fans einzuwirken, dass es gar nicht mehr zu Ausschreitungen komme.

Grenzenlose Bewunderung für geschmacklose Aktion

Dieses Kalkül ist in der Vergangenheit allerdings oft nicht aufgegangen. So haben Eintracht-Frankfurt-Ultras ein Choreografie-Verbot durch den DFB im Jahr 2016 dadurch konterkariert, dass sie erst recht DFB-kritische Darbietungen zeigten ("Fußballmafia DFB"). Der Frankfurter Fanklub-Zusammenschluss Nordwestkurve erklärte dazu, er akzeptiere nicht, dass "der DFB sich zum Richter über Recht und Unrecht aufspielt".

Dresdener Fans mit Pyrotechnik

Noch krasser ist das Beispiel Dynamo Dresden, der Verein mit dem wohl größten Strafenregister beim Verband. Unter anderem wurde der Klub wegen Verfehlungen seiner Fans in der Saison 2013/14 komplett vom DFB-Pokal ausgeschlossen. Das hat die Dresdener Fan-Szene aber nicht eingeschüchtert. Im Gegenteil: Im vergangenen Mai beim Auswärtsspiel in Karlsruhe erklärten tausende Dynamo-Anhänger dem DFB buchstäblich den Krieg. Sie marschierten mit Militär-Kleidung und bemalten Gesichtern zum Stadion und skandierten: " Krieg dem DFB".

Dieser Auftritt, der in großen Teilen der Öffentlichkeit als geschmacklos und gewaltverherrlichend verurteilt wurde, habe Dresden die grenzenlose Bewunderung fast aller Ultra-Szenen in Deutschland eingebracht, berichtet Jakob Scholz von der BVB-Fanabteilung. Scholz vermutet, dass in dieser Saison noch öfter die Grenzen des guten Geschmacks fallen werden: " Offensichtlich findet nur diese krasse Form des Protests wirklich Beachtung in der Öffentlichkeit. Ob das allerdings der Sache dient, wage ich zu bezweifeln. "

Stand: 04.08.2017, 08:25