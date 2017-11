Vor 35 Jahren: BVB schießt zehn Tore in einer Halbzeit

Für Arminia Bielefeld war die Saison 1982/83 bis zu diesem 12. Spieltag äußerst erfolgreich verlaufen. Mit dem neuen Trainer Horst Köppel waren die Ostwestfalen mit drei Siegen in Serie so gut gestartet, dass sie am 2. und 3. Spieltag sogar als Erster von der Tabellenspitze grüßten. Als es zur Auswärtspartie zur Borussia nach Dortmund ging, waren die Arminen guten Mutes.

Auch wenn mit Horst Wohlers, Ewald Lienen und Pasi Rautiainen drei wichtige Stützen im Team fehlten, reiste die Truppe als Tabellensechster selbstbewusst ins knapp 113 Kilometer entfernte Dortmund. Dennoch: Der BVB als Tabellenzweiter war unter Trainer Kalli Feldkamp in guter Form und ging als Favorit in die Partie.

Pagelsdorf brachte DSC sogar in Führung

Die Bielefelder spielten an diesem sonnigen Herbsttag genau den Fußball, der sie die Saison über bislang so stark gemacht hatte. Schwungvoll, offensiv und diszipliniert erspielte sich die Köppel-Truppe in der ersten Viertelstunde mehrere gute Chancen. Und so war die Führung durch Frank Pagelsdorf folgerichtig (16.).

Doch selbst danach, als der BVB durch das Gegentor geweckt nun begann, die Gäste immer mehr unter Druck zu setzen, deutete noch nicht viel darauf hin, welch schlimme (Fußball-)Katastrophe die "Blauen" in dieser Partie noch ereilen sollte. Manfred Bürgsmüller gelang drei Minuten nach der Führung der Ausgleich, doch mehr sprang für den BVB trotz bester Chancen in der ersten Halbzeit nicht mehr raus.

Isoaho - der erste "Pannen-Oli" der LIga

Der finnische Torwart Oli Isoaho kassierte im Trikot von Arminia Bielefeld zehn Tore in einer Halbzeit.

Im Tor der Bielefelder stand Olli Isoaho. Der finnische Nationaltorhüter war zu Saisonbeginn als neuer Stammkeeper nach Bielefeld gekommen. Gleich im seinem ersten Spiel im Arminen-Dress - beim 1:0 bei Bayer Leverkusen - krönte er seine gute Leistung mit einem gehaltenenen Elfmeter und war maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Auch wenn er in den Folgespielen einige Unsicherheiten offenbarte, war er bis zu diesem 12. Spieltag trotz vieler Vorbehalte ein guter Neuzugang. Bis dahin hatte noch nicht viel hingedeutet, dass der Finne der erste "Pannen-Oli" der Liga werden sollte. Später sollte Oliver Reck die Personifikation dieses "Titels" werden.

Der verzweifelte Oli Isoaho.

Dann kam die zweite Halbzeit in Dortmund. " Hier hat Isoaho, der finnische Torhüter, einmal das seltene Glück in diesem Spiel, den Ball einmal festhalten zu können ", berichtete der Sportschau-Kommentator bei einer Rückgabe eines Bielefelders süffisant. Da stand es bereits 6:1 für den BVB. Isoaho hatte schon beim ersten Gegentreffer vor der Pause nicht gut ausgesehen, und je mehr seine Hintermannschaft nach der Pause auseinanderbrach, umso unglücklicher agierte auch der Finne. Die Abwehr ein Hühnerhaufen, der Torwart ein Nervenbündel, und ein Gegner, der das auszunutzen wusste - das Spektakel nahm seinen Lauf.

Zehn Gegentore in einer Hälfte ist bis heute Rekord

Was da in der zweiten Hälfte über Isoaho und seine Bielefelder einbrach, ist auch bis heute noch einzigartig in der Geschichte der Bundesliga. Zehn Gegentore in einer Hälfte gab es seit dem 6. November 1982 nie wieder. Wer sich in der Halbzeitpause am Bratwurststand etwas Zeit gelassen hatte, dürfte es bereut haben, denn der Torregen begann unmittelbar nach Wiederanpfiff. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da hatten Manni Burgsmüller und Rüdiger Abramczik die ersten beiden Treffer erzielt. Es folgte ein Sturmlauf der Borussen, die sich wie in einen Rausch spielten.

Manfred Burgsmüller (l.) und Rüdiger Abramczik in der Saison 1982/83.

Manni Burgsmüller, der 1996 mit 47 Jahren eine neue Karriere als Kicker beim American-Football-Team Rhein Fire in Düsseldorf starten sollte, glänzte mit fünf Toren. " Heute hat die ganze Mannschaft in der zweiten Halbzeit ganz hervorragend gespielt, und so fallen dann eben fünf Tore von mir ", lautete die trockene Analyse des Stürmers nach der Partie.

Bernd Klotz, der ebenfalls dreimal einnetzte, war es vergönnt, sechs Minuten vor Schluss das zehnte BVB-Tor in diesem Spiel zu erzielen. Es war das Tor, das die Borussia an diesem Tag zum Tabellenführer machte, denn nun hatte der BVB das bessere Torverhältnis gegenüber dem vorherigen Spitzenreiter Hamburger SV.

Am Ende trennte beide Teams nur ein Platz

Den Hamburgern war es am Ende egal, denn die Meisterschale ging nach 34 Spieltagen an die Elbe - übrigens bis heute zum letzten Mal. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Dortmunder landeten zum Saisonende auf dem siebten Tabellenplatz - nur einen Rang vor den Bielefeldern, die trotz des Debakels ihre beste Spielzeit hinlegten. Isoaho übrigens durfte am nächsten Spieltag wieder ran - Arminia hatte sich schnell erholt und schlug den FC Schalke mit 3:2.

Doch der Finne war nun angeschlagen - wohl auch körperlich, denn wie später herauskam, spielte er aufgrund des großen Konkurrenzdrucks lange mit einer verletzten Hand. Aber das Auf-die-Zähne-beißen half nichts: Nach drei schlechten Spielen hatte er seinen Platz an Ersatzkeeper Volker Diergardt verloren und wechselte nach der Spielzeit zu Seiko Hong Kong.

Stand: 06.11.2017, 11:27