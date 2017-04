Stressige Zeit für Borussia Dortmund: Nur wenige Tage nach dem Aus in der Champions League gegen den AS Monaco muss der BVB am Samstag (22.04.2017) zum Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach reisen. Wiederum nur ein paar Tage später, am Mittwoch, steht dann das DFB -Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München auf dem Programm.

Pierre-Emerick Aubameyang (BVB) gegen Nico Elvedi (v.l.n.r.), Tobias Strobl (Gladbach) und Andreas Christensen

Keine Zeit zum Durchatmen also nach den traumatischen Erlebnissen vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale. Zumal das Spiel in Mönchengladbach ein wichtiges Spiel ist. Der BVB könnte sich rechnerisch Platz vier sichern, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt. Vorausgesetzt, Dortmund gewinnt in Gladbach, Hertha verliert gegen Wolfsburg und Freiburg gewinnt nicht gegen Leverkusen.

Dortmund könnte Platz vier sichern

Mit Platz vier wird sich der BVB aber kaum zufrieden geben, das Ziel ist die direkte Qualifikation zur Königsklasse. Platz drei belegt derzeit die TSG Hoffenheim, die nur einen Punkt mehr als der BVB auf dem Konto hat. Grund genug also für die Dortmunder, in Mönchengladbach zu gewinnen.

Gut, dass Marco Reus wieder mit an Bord ist. Unter Thomas Tuchel lief Reus gegen seinen Ex-Club Mönchengladbach zuletzt richtig heiß. In den vergangenen drei Duellen war Reus an insgesamt sieben BVB -Treffer direkt beteiligt (zwei Tore, fünf Assists). Es ist jedoch möglich, dass Tuchel Leistungsträger wie Reus mit Blick auf das DFB -Pokalspiel gegen die Bayern schont.

Auch Mönchengladbach spielt noch im Pokal

Auch Dieter Hecking könnte einigen Spielern eine Pause gönnen. Schließlich hat auch die andere Borussia ein DFB -Pokalspiel vor der Brust. Am Dienstag kommt Eintracht Frankfurt in den Borussia Park.

Aber auch in der Liga geht es für die Gladbacher noch um einiges. Die Qualifikation zur Europa League steht auch dem Spiel. Die 5:3-Klatsche bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Spieltag tat zwar weh, schmerzlindernd war jedoch, dass auch die Konkurrenten um die Europapokalplätze allesamt ebenfalls nicht punkten konnten. In diesem Schneckenrennen kann also jeder Sieg einen großen Schritt bedeuten.

Leichtes Restprogramm für Mönchengladbach

Das Spiel gegen Dortmund ist zudem das letzte Knaller-Spiel für die Fohlen. Mit Augsburg, Wolfsburg und Darmstadt warten dann nur noch Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Ein Sieg gegen Dortmund könnte im Kmapf um Europa also eine immense Bedeutung haben. "Eigentlich liegen uns Mannschaften wie Dortmund. Gegen solche Gegner haben wir wiederholt gut ausgesehen. Wäre super, wenn uns das gelingt, einen der sogenannten Großen zu schlagen. Wir brauchen noch einige Punkte" , sagte Mittelfeldspieler Patrick Herrmann.

Das Hinspiel weckt jedoch keine guten Erinnerungen. Mönchengladbach ging im Signal-Iduna-Park sang- und klanglos mit 1:4 Toren unter.

Mögliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt - Strobl, Dahoud - Traore, Hofmann - Drmic, Stindl

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Dembele, Castro, Kagawa, Pulisic - Aubameyang

Schiedsrichter: Stark (Ergolding)

Thema in: Liga Live XXL, WDR2, Samstag, 22.4., 14 Uhr

Stand: 21.04.2017, 17:59