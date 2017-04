Marco Reus und seine starken Comebacks

Verletzung - Schuften in der Reha - Comeback auf dem Rasen. Mit diesem Zyklus kennt sich Marco Reus aus wie wohl aktuell kaum ein Zweiter. Allein in dieser Saison musste den Dortmunder Nationalspieler aufgrund zweier Verletzungen länger pausieren. Wegen einer Schambeinentzündung verpasste der BVB-Star zunächst den Saisonstart und konnte erst am zwölften Spieltag ins Geschehen eingreifen. In der Rückrunde zwang ihn dann ein Muskelfaserriss zum Zuschauen.

"Zeit nutzen - hart arbeiten"

Reus selbst scheint seine körperliche Anfälligkeit nicht mehr viel auszumachen. Oder wie sonst ist sein jüngstes Comeback zu erklären, als er sich wieder einmal eindrucksvoll zurückmeldete? Drei Spiele absolvierte Reus nach dem Muskelfaseriss. Dreimal schoss er ein Tor für den BVB - gegen Eintracht Frankfurt, AS Monaco und Borussia Mönchengladbach.

" Grundsätzlich versuche ich in der Zeit, in der ich verletzt bin, so hart an mir zu arbeiten, damit ich nicht lange brauche, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Die 90 Minuten in Monaco haben mir schon in den Knochen gesteckt. Aber es war wichtig für mich, trotzdem in Gladbach zu spielen. Mich freut es, dass ich so zurückkomme und der Mannschaft helfen kann" , sagte Reus direkt nach dem 3:2-Triumph in Mönchengladbach.

Schon nach der Hinrunde hatte der Offensivspieler seine mehrwöchige Verletzungspause gut weggesteckt. Reus gelangen drei Vorlagen beim 4:1-Sieg über Mönchengladbach. Es war sein erster Einsatz über eine längere Distanz nach der Verletzung.

"Auf die eigenen Stärken schauen"

Marco Reus im Duell mit Gladbachs Stindl

Zur Erinnerung: Die WM 2014 hatte er verpasst, weil er sich im letzten Testspiel vor dem Turnier gegen Armenien verletzt hatte - zu einem Zeitpunkt, da er sich in Top-Form befand. Auch die Europameisterschaft im vergangenen Jahr fand ohne den bald 28-Jährigen statt, weil eine Adduktorenverletzung im DFB-Pokalfinale wieder aufgebrochen war. Verletzungen zogen sich durch seine bisherige Laufbahn wie ein roter Faden.

Nun will der gesunde Reus die aktuelle Spielzeit noch mit einem Titel abschließen, auch wenn es einen ganz schweren Brocken aus dem Weg zu räumen gilt. "Wenn man um die Qualitäten der Bayern weiß, wissen wir, wie schwer es wird. Aber wir haben in Gladbach viel Selbstvertrauen getankt. Wir müssen auf unsere eigenen Stärken schauen, dann ist alles möglich" , sagt der Mann mit der Nummer 11 mit Blick auf die Partie am Mittwoch (26.04.2017). Dass Abwehrmann Sokratis wahrscheinlich ausfällt und auch Nuri Sahin nicht dabei sein wird, bezeichnet Reus als bitter. Andererseits gilt für ihn: "Wenn wir im Halbfinale stehen, wollen wir auch ins Finale - ob der Gegner FC Bayern heißt oder es ein anderer ist. Es ist ein Spiel, da wollen wir es reißen."

Das 1:4 vor zwei Wochen in der Meisterschaft gegen die Bayern - damals noch ohn ihn - hat Marco Reus abgehakt. "Wir wissen alle, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat und wir auch schon im Halbfinale in München gewonnen haben. Die Chancen stehen bei 50:50."

mick/red | Stand: 25.04.2017, 12:20