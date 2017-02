Eine Woche zum Vergessen scheint untertrieben als Umschreibung dessen, was Borussia Dortmund zuletzt erlebte: Zuerst die peinliche Niederlage beim Tabellenletzten aus Darmstadt in der Liga, dann die Sperre der Süd-Tribüne für das Heimspiel gegen Wolfsburg.

Und zu allem Überfluss kam dann noch die Pleite in Lissabon im Champions-League-Achtelfinale trotz drückender Überlegenheit hinzu. " Von zehn solcher Spiele gewinnst du neuneinhalb ", klagte Innenverteidiger Sokratis zurecht.

Daheim gegen Wolfsburg wollen die Dortmunder die negativen Erlebnisse der vergangenen Tage wieder ein wenig gutmachen - mit einem standesgemäßen Heimsieg gegen Wolfsburg. Statistisch stehen die Chancen eigentlich gut, seit 30 Heimspielen ist Dortmund unbesiegt. Aber da ist ja noch die Sache mit der Sperre der Südtribüne - die 25.000 Menschen fassende Kurve wird nach der Kollektivstrafe des DFB gegen Wolfsburg leer bleiben. Die Heimstärke der Borussia wird auf eine Prüfung gestellt, Dortmund spielt ohne den viel zitierten "12. Mann".

Wolfsburg kommt mit Positiverlebnis nach Dortmund

Der Gegner aus Wolfsburg kommt mit einem Erfolgserlebnis im Rücken nach Westfalen. Die Autostädter gewannen gegen Hoffenheim erstmals seit fast zwei Jahren (März 2015) wieder ein Bundesliga-Spiel nach einem 0:1-Rückstand. Angesichts der Siege einiger Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte war das ein echter "Big Point", der die jüngste Bilanz unter Valerien Ismael in einem guten Licht erscheinen lässt. Anstelle der vierten Pflichtspielniederlage in Folge (inklusive Pokal) heißt die Formulierung jetzt: Wolfsburg hat vier der letzten sechs Bundesliga-Spiele gewonnen. Klingt doch gleich viel besser.

Die unterschiedlichen Spielhälften gegen Hoffenheim hingen eng mit einem Wechsel in der Halbzeit zusammen: Daniel Didavi kam ins Spiel, und es war fortan eine andere Partie. Für Didavi war es der erste Einsatz seit dem 12. Spieltag, und sein Siegtreffer krönte eine bärenstarke Leistung. " In der zweiten Halbzeit haben wir als Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt ", meinte Didavi selbst bescheiden.

Fette Wolfsburger Jahre sind vorbei

Nicht so erfreulich wie der Heimsieg war eine Nachricht aus der VW-Zentrale, die unter der Woche bekannt wurde. Die fetten Jahre sind vorbei - der 100-Millionen-Euro-Etat des früheren Champions-League-Teilnehmers soll aufgrund des Abgasskandals um 20 bis 25 Millionen schrumpfen. Dies berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Die Bruttogehälter dürfen nach den kolportierten Volkswagen-Plänen künftig vier Millionen Euro nicht überschreiten, neue Stars nur noch bis zu 15 Millionen Euro kosten.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Castro, Guerreiro - Dembelé, Reus - Aubameyang

VfL Wolfsburg: Benaglio - Bruma, Luiz Gustavo, R. Rodriguez - Bazoer - Vieirinha, Seguin, Arnold, Gerhardt - Malli - Gomez

Schiedsrichter: Perl (Pullach)

red/dpa/sid | Stand: 17.02.2017, 08:00