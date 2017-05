Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann gibt sich vor dem Duell ganz entspannt. "Ich habe keine Angst, spüre auch keinen großen Druck" , sagte der 29-Jährige. "Einen großen Schritt Richtung direkte Champions-League-Qualifikation machen zu können, ist doch eine tolle Sache."

In der Tabelle hat Hoffenheim als Tabellendritter einen Punkt Vorsprung auf den BVB. Rang drei garantiert den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse. "Ich glaube, dass wir nicht den großen Druck haben wie Dortmund. Und ich sage das nicht wegen irgendwelcher Psychospielchen" , erklärt Nagelsmann.

Herausragende Saison für Hoffenheim

Und tatsächlich: Für Hoffenheim ist die Saison schon jetzt ein voller Erfolg. Erstmals seit dem Aufstieg 2008 wird der Verein international spielen.

Das ist in Dortmund ein bisschen anders. Platz vier in der Tabelle und damit der ungewisse Gang durch die Qualifikation der Champions League wäre schon ein bisschen enttäuschend. Außerdem hat Dortmund auch schon schlechte Erfahrungen gemacht: Die verpasste Qualifikation 2003 gegen den FC Brügge war sportlich und finanziell ein schwerer Rückschlag.

Heimstärke spricht für Dortmund

Für den BVB spricht gegen Hoffenheim die enorme Heimstärke. Seit mehr als zwei Jahren haben die Dortmunder in der Liga kein Heimspiel mehr verloren. Zuletzt wurde gegen Köln allerdings auch nicht gewonnen. "Wir müssen unsere Torchancen nutzen" , sagte Nagelsmann: "Aber wir werden auch nicht verhindern können, dass sich Dortmund welche erspielt."

Demirbay und Amiri im Fokus

Der Fokus wird dabei vor allem auf Kerem Demirbay liegen, der eine überragende Saison spielt. Seine 15 Scorer-Punkte überbieten bei Hoffenheim nur die Stürmer Sandro Wagner und Andrej Kramaric. Demirbay war beim BVB in der Jugend und spielte auch für den BVB II. Bei der ersten Mannschaft waren seine Dienste indes nicht so gefragt. Das ist offenbar so geblieben - die Dortmunder sollen angeblich ein Auge auf Demirbays Nebenmann Nadiem Amiri geworfen.

Aus der Ferne betrachtet sind beide Teams absolut auf Augenhöhe: In der Jahrestabelle 2017 (30 Punkte) und in der Rückrundentabelle (27 Punkte) sind der BVB und 1899 punktgleich. In der Rückrunde haben beide sogar das gleiche Torverhältnis (28:15).

Ausgeglichen, wohin man schaut

Die bisherige Duell-Bilanz liest sich ebenfalls ausgeglichen: In 15 Spielen gewann Dortmund fünfmal, Hoffenheim viermal, und sechsmal wurden die Punkte geteilt.

Und weil die Ausgeglichenheit gerade so schön ist: Beide Vereine haben ein ausgesprochen ähnliches Restprogramm: sowohl der BVB als auch Hoffenheim spielen noch gegen den FC Augsburg und Werder Bremen.

Die möglichen Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Ginter; Pulisic, Kagawa, Weigl, Schmelzer; Dembelé, Reus; Aubameyang.

1899 Hoffenheim: Baumann; Süle, Vogt, Hübner; Kaderabek, Rudy, Zuber; Demirbay, Amiri; Wagner, Kramaric.

Schiedsrichter: Dr. Brych (München).

Stand: 05.05.2017, 08:00