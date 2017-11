BVB kämpft gegen die Krise an

Nach der erneuten Niederlage bei einem Aufsteiger versuchte es Borussia Dortmunds Kapitän Marcel Schmelzer erst gar nicht mit Kreativität. Das 1:2 (1:1) beim VfB Stuttgart kommentierte der BVB-Kapitän am Freitagabend (17.11.2017), indem er die Forderungen aus den vergangenen Wochen wiederholte: "Wir müssen durch diese Phase durch. Wir müssen für Ergebnisse kämpfen. Dass wir im Moment nicht die Sterne von Himmel spielen, ist für mich nicht das Problem."

Die Dortmunder bleiben auch nach der Länderspielpause im Krisenkommunikationsmodus. Nach dem 1:3 in München, dem 2:4 in Hannover und dem 2:3 in Leipzig war das 1:2 die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Liga-Partien. Der Champions-League-Platz wackelt, und eine Woche vor dem Derby am 25. November ist Erzrivale FC Schalke 04 in der Tabelle auf Augenhöhe.

Aubameyang gegen Tottenham wohl wieder dabei

BVB-Trainer Bosz mit Pierre-Emerick Aubameyang.

Nach seiner Suspendierung dürfte Pierre-Emerick Aubameyang im Champions-League-Spiel gegen Tottenham am Dienstag zumindest wieder dabei sein. Eine entsprechende Andeutung machte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in Stuttgart. Ob der ausgewechselte Sokratis und der mit muskulären Problemen kurzfristig nicht einsatzfähige Christian Pulisic dann spielen können, war unklar. Größtes Thema bleibt ohnehin das Defensivverhalten. Zu Aubameyang wollte sich Schmelzer nicht äußern: "Das ist intern, das bleibt intern, und das werden wir auch intern regeln ."

In der Debatte um Trainer Peter Bosz und zur Kritik an dessen defensiv anfälligem System bezog der Kapitän aber erneut klar Position: "Für uns als Mannschaft stellt sich diese Trainerfrage nicht. Nicht der Trainer macht den Fehler zu dem Gegentor, sondern wir Spieler. Wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen, wir haben ihn auch da rein gebracht."

Slapstick-Einlage der BVB-Abwehr

Auch in Stuttgart machten sich die BVB-Profis das Leben selbst schwer. Ein eigentlich harmloser Rückpass von Marc Bartra auf Torwart Roman Bürki wurde in der 5. Minute wegen eines Missverständnisses zur Vorlage für Chadrac Akolo. "Das sieht einfach scheiße aus. Das muss man so sagen. Das war eine Slapstick-Einlage, wo keine große Gefahr war" , sagte Julian Weigl.

Selbst dem 1:1 ging eine Enttäuschung voraus: André Schürrle, der anstelle von Aubameyang zu seinem erst zweiten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison kam, scheiterte mit seinem Handelfmeter vor der Pause an Ron-Robert Zieler. Erst im Nachschuss verwandelte Maximilian Philipp zum Ausgleich (45.+3. Minute).

Vor dem 2:1 durch Josip Brekalo (51.) reichte ein langer Ball zur Verwirrung in Dortmunds Hintermannschaft. "Wenn man so einfach die Tore rein bekommt, dann wird es schwer zu gewinnen" , sagte Bosz. Anders als erhofft, herrschen in Dortmund auch nach der Länderspielpause die gleichen Diskussionen wie davor.

Stand: 18.11.2017, 11:20