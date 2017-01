Schnell im Mittelpunkt erwartet

Es ist nicht so, als würden Götze und Schürrle in Marbella nicht ordentlich ihrer Arbeit nachgehen. Sie sprinten energisch mit Gummizug, treffen im Test wie Schürrle gegen die PSV Eindhoven. Allerdings wird Götze, ob er will oder nicht, beim BVB an seiner Vergangenheit gemessen. Schürrle, mit 26 zwei Jahre älter und mit einer Transfergebühr von 30 Millionen acht Millionen Euro teurer, ist Tuchels Wunschtransfer gewesen.

Nach dem Abgang dreier Leistungsträger und der langwierigen Verletzung von Marco Reus standen beide schnell im Fokus. Aber mehr als einzelne Schlaglichter war von den erhofften Leistungsträgern nicht zu sehen. Deshalb rangierten sie auch in der Rangliste des Fachblatts "kicker" im offensiven Mittelfeld nur unter ferner liefen.

Suche nach der richtigen Position

Im Test gegen Eindhoven im Sturmzentrum: Andre Schürrle (r.)

Götze und Schürrle könnten Figuren sein, die junge Spieler an die Hand nehmen und damit dem noch wackeligen neuen BVB-Gebilde mehr Stabilität geben. Aber sie haben zu viel mit sich selbst zu tun. "Ich bin so ein bisschen auf der Suche", gestand Schürrle, nachdem er gegen Eindhoven als Aubameyang-Ersatz im Sturm überzeugt hatte.

"Ich fühle mich da wohl. Aber das heißt nicht, dass ich gebunden bin." Auch die Außenbahn oder die Position hinter der Spitze seien Optionen.

Vom Dribbler zum Strategen

Auch Götze hat seine Rolle noch nicht richtig gefunden. Weg vom Dribbler, hin zum Strategen lautete zuletzt die Maxime. Also ein Spieler, der eher vorletzte als letzte Pässe schlägt. Die Spieler, die Dortmunds Spiel prägen sollten, sind zurzeit auf der Suche nach dem richtigen Stil und Konstanz.

In der Rückrunde sollte das gelingen. Ansonsten wird es Götze schwer haben, im nächsten Jahresrückblick neben prägnanten Szenen außerhalb des Feldes auch adäquate sportliche Szenen in sein Video einzufügen.

sid | Stand: 09.01.2017, 15:12