BVB will mit Reus die Wende schaffen

Gedrehte Rückstände

Allerdings betrugen die Rückstände bislang immer mindestens zwei Tore - so wie beim letzten Ausscheiden nach einer Hinspielnierlage zu Hause gegen Udinese Calcio im UEFA-Pokal 2008/09. Da verlor der BVB daheim mit 0:2, gewann das Rückspiel mit 2:0, schied aber im Elfmeterschießen aus.

Das 2:3 im Hinspiel gegen Monaco war die bislang knappste Heimniederlage in einem Hinspiel für Borussia Dortmund - zumindest die Hoffnung auf das Erreichen ist also noch da. Und so sagt auch Trainer Thomas Tuchel: "Es ist erst Halbzeit. Wir liegen 2:3 zurück. Wir haben den Glauben noch nicht verloren."

Reus als Hoffnungsträger

Das erstklassige Comeback von Marco Reus beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt kommt dem BVB gerade recht. Nach sechs Wochen Pause wegen eines Muskelfaserrisses traf er zum 1:0. "Sein Ausfall hat unendlich geschmerzt. Er ist ein ganz wichtiger Faktor. Er verändert unser Spiel alleine durch seine Anwesenheit", sagte Trainer Thomas Tuchel. Auch Sven Bender, der gegen Frankfurt angeschlagen ausgewechselt wurde, ist dabei.

Spieler von Borussia Dortmund mit einem Trikot von Marc Bartra

Die personelle Situation hat sich durch die Rückkehr von Reus also nicht verschlechtert. Mario Götze (Stoffwechselerkrankung), André Schürrle (Achillessehnenverletzung) und Sebastian Rode, der nach seiner Leistenverletzung nun muskuläre Probleme hat, fehlen schon länger und auch weiterhin.

Dasselbe gilt für Marc Bartra. Der Anschlag auf die Spieler und weitere Mitarbeiter im Vorfeld des Hinspiels in Dortmund bleibt das prägende Thema, Bartra wurde in dem angegriffenen Bus an der Hand verletzt und später operiert. Seine Mitspieler und die Fans erinnerten nach dem Sieg emotional an Bartra.