NRW-Klubs nach der Winterpause - Altes Leid

Borussia Dortmund

BVB -Trainer Thomas Tuchel sprach nach dem mühsamen 2:1 bei Werder Bremen von einem "dreckigen Sieg" . Die Überraschung war, dass Tuchel, der Perfektionist, sich darüber sogar richtig gehend freute. Dabei hatte seine Mannschaft nach starkem Beginn den Faden verloren gegen einen Abstiegskandidaten, der 50 Minuten in Unterzahl spielte. Was dem BVB auch nach der Winterpause fehlt, ist Stabilität.

Wie eine Spitzenmannschaft wirken die Dortmunder auch im neuen Jahr nicht. "Vielleicht müssen wir anerkennen, dass wir nicht so stabil sind in diesem Jahr und lernen, damit umzugehen" , sagte Tuchel. Das Ziel Champions League muss zur Not eben mit "dreckigen Siegen" erreicht werden. Anders scheint es derzeit nicht zu gehen beim BVB .

FC Schalke 04

Neues Jahr, altes Leid. Auch der FC Schalke ist mit dem Last-Minute-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten aus Ingolstadt eher aus der Winterpause gestolpert. "Es war kein gutes Spiel. Wir hatten zu wenig Bewegung, zu wenig Zug zum Tor. Zum Glück haben wir noch einen Ball reingestochert" , analysierte Kapitän Benedikt Höwedes treffend.

Einziger Lichtblick waren die Auftritte der eingewechselten Donis Avdijaj und Guido Burgstaller. Beide belebten das königsblaue Angiffsspiel. Burgstaller wurde mit seinem späten Treffer sogar zum Matchwinner. Damit dürften jene, die den in der Winterpause aus der Zweiten Liga vom 1. FC Nürnberg geholten Angreifer skeptisch beäugt hatten, zumindest vorerst ruhig gestellt sein. Ob das reicht, um zumindest die Europa League noch zu erreichen, bleibt allerdings fraglich.

Borussia Mönchengladbach

"Das ist ein erster Schritt" , befand Sportdirektor Max Eberl nach dem 0:0 in Darmstadt zum Einstand des neuen Mönchengladbacher Trainers Dieter Hecking. Doch wohin der Weg führt, den die Borussia mit diesem Schritt betreten hat, bleibt weiter ungewiss. Dem Team fehlte es auch im ersten Spiel nach der Winterpause beim Tabellenletzten an Ideen und Schwung.

Hecking verzichtete darauf, Winterzugang Timothee Kolodziejczak überhaupt in den Kader aufzunehmen, weil er "erstmal auf Altbewährtes" zurückgreifen wollte. Das Ergebnis war dann auch dementsprechend. Vor allem auch weil Christoph Kramer und Mahmoud Dahoud im defensiven Mittelfeld nicht die Antreiber waren, die sie hätten sein sollen. Wie die Gladbacher so das untere Tabellendrittel verlassen wollen, bleibt ein Rätsel.

1. FC Köln

Das torlose Remis gegen den 1. FSV Mainz 05 schien dem Kölner Sportdirektor Jörg Schmadtke ganz gut in den Kram zu passen. "Wenn wir gewonnen hätten, hätte ich hier noch mehr blöde Fragen zum Thema Europa League beantworten müssen" , sagte Schmadtke. Der FC hat nach der Hinrunde tatsächlich Kontakt zu den internationalen Plätzen. Doch ist die Mannschaft tatsächlich schon reif dafür?

Seit fünf Spielen wartet der FC auf einen Sieg und warum das so ist, wurde auch im ersten Spiel nach der Winterpause deutlich. Die Kölner Defensive ist ein Bollwerk. " Köln ist sehr gut organisiert. Dieser Code ist nur schwer zu knacken" , stellte der Mainzer Trainer Martin Schmidt fest. Dafür hapert es in der Offensive. Torjäger Anthony Modeste, der für 13 der bislang 21 Saisontore verantwortlich zeichnet, blieb auch in Mainz ohne die nötige Unterstützung. So bleibt Platz neun vorläufig das realistische Saisonziel der Kölner.

Bayer Leverkusen

Während die anderen Westvereine ihre alten Probleme auch nach der Winterpause weiter mit sich herumschleppen, hat sich Bayer Leverkusen einer seiner größten Sorgen entledigt. Die Angst des Schützen vor dem Elfmeter hatte sich in Leverkusen bekanntlich zu einer Phobie entwickelt nach vier gescheiterten Versuchen zwischen August und Dezember 2016. Beim 3:1 gegen Hertha BSC beendete Hakan Calhanoglu diese dunkle Serie mit einem verwandelten Strafstoß.

Auch sonst zeigte sich die Werkself verbessert, vor allem geduldiger. "Es war kein perfektes Spiel, aber wir waren gut genug, zu gewinnen" , resümierte Leverkusens Trainer Roger Schmidt nach der Partie. Für Bayer war dies der erste Schritt für die geplante Aufholjagd in Richtung internationale Plätze. Die Tendenz geht nach oben.

