Es waren Bilder wie aus einer anderen Fußball-Zeit am Montagabend (21.08.2017) auf der Bielefelder Alm. Die Arminia-Fans feierten den 2:0-Sieg gegen den. Das letzte Mal, dass die Arminia das Tableau anführte, war im November 2009. Der deutsche Meister hieß VfL Wolfsburg. Im Europapokal-Halbfinale standen sich Bremen und der HSV gegenüber. Und Bernd Schneider,"bester Brasilianer" im WM-Finale 2002, hatte gerade seine Karriere beendet.

Für die Bielefelder begann damals eine lange Leidenszeit, mit Beinahe-Insolvenz und Absturz in die 3. Liga. Fabian Klos hat dies alles mitgemacht, doch die Tabellenführung ist auch für Arminias Sturm-Routinier neu: "Das habe ich hier noch nicht erlebt, noch nicht einmal in der dritten Liga", sagte Klos am WDR-Mikrofon.

Der Sieg gegen den selbsternannten Aufstiegskandidaten aus Bochum, der seinerseits 23 Torschüsse auf den Bielefelder Kasten abgab, war auch ein Erfolg der Effizienz und des größeren Willens. "Es war ein großer Kampf", sagte Klos. "Heute hat die Mannschaft gewonnen, die den Sieg mehr wollte."

Klos: "Schöne Momentaufnahme"

Klos steht selbst exemplarisch für den neuen Schwung in Bielefeld. Im Sommer wurde immer wieder über einen Abgang des dienstältesten Arminia-Profis spekuliert. Klos hatte nach dem Amtsantritt von Jeff Saibene im vergangenen März und dem vom Coach verordneten Systemwechsel seinen Stammplatz verloren.

Inzwischen hat er sich aber wieder ins Team zurückgekämpft, die frisch eroberte Tabellenführung in der 2. Liga ordnete er ebenso sachlich ein wie alle Bielefelder. "Das ist eine schöne Momentaufnahme. Wichtig ist, dass wir jetzt schon neun Punkte haben."

Saibene: "Ball schön flachhalten"

Zu frisch sind die Erinnerungen an den vergangenen Mai, als die Arminia schon in den Abgrund blickte und sich erst im Endspurt vor dem Absturz in die 3. Liga retten konnte. Auch Trainer Jeff Saibene ließ sich nicht aus der Reserve locken, ob die Saisonziele jetzt womöglich nach oben korrigiert werden müssten. "Natürlich sind die Fans euphorisch und das dürfen sie ja auch sein", sagte der Luxemburger. "Natürlich bin ich lieber Erster als Letzter. Aber ich spüre auch einen gesunden Realismus. Wir werden den Ball schön flach halten."

Nicht nur der Trainer ist sich auf der Alm bewusst, wo der Verein herkommt. Der finanziell aus dem Ruder gelaufene Neubau der Ost-Tribüne hatte einen Schuldenberg von rund 30 Millionen Euro angehäuft, schon vor der Saison 2010/11 erhielten die Bielefelder die Lizenz für die 2. Bundesliga erst in allerletzter Sekunde. Es drohte die Insolvenz.

Seither geht es für die Arminia finanziell langsam, aber stetig bergauf. Auf der Jahreshauptversammlung im vergangenen November verkündete Präsident Hans-Jürgen Laufer einen Abbau der Verbindlichkeiten auf 22,4 Millionen Euro. Auch sportlich haben Manager Samir Arabi und Coach Saibene den Klub wieder in ruhigeres Fahrwasser gelenkt.

Härtestest als Tabellenführer bei Union

Beim Traumstart in die neue Saison spielte der Arminia durchaus auch der Spielplan in die Karten. Nach dem Auftakt gegen Aufsteiger Regensburg gab es mit Fürth und Bochum zwei Gegner, die offensichtlich mit den eigenen, hohen Ambitionen zu kämpfen haben. Am kommenden Wochenende steht nun mit der Partie bei Union Berlin, in der Vorsaison Beinahe-Aufsteiger, der erste Härtetest an.

Die Arminia wird als Tabellenführer empfangen werden - und sich erstmals auch in dieser Rolle beweisen müssen. "Das darf uns jetzt nicht beeinflussen", sagte Stürmer Andreas Voglsammer und nahm das Wort Aufstieg ebenfalls nicht in den Mund. "Abgerechnet wird am Schluss."

Stand: 22.08.2017, 11:45