2. Liga: Bielefeld gegen 1860 München unter Zugzwang

Arminia Bielefeld muss im Heimspiel gegen 1860 München am Freitag (18.30 Uhr) punkten, will das Team nicht den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen verlieren. Dabei fordert Trainer Kramny von seinen Spielern " mehr Verteidigungsmentalität " in Schlüsselsituationen. " Wir sind alle heiß darauf, mal wieder drei Punkte zu holen und das muss die Spieler auch antreiben ", so der Coach am Donnerstag. Nicht dabei helfen kann David Ulm, der sich am Augenlid einen Cut zugezogen hat.

Brandy und Voglsammer Kandidaten für die Startelf

Wieder topfit und jeweils Kandidaten für die Startelf sind hingegen Sören Brandy und Andreas Voglsammer. Beide waren beim Spiel in Karlsruhe aus Vorsichtsgründen nur als Einwechselspieler zum Zug gekommen. Bei beiden sei ein Startelf-Einsatz „ nicht unwahrscheinlich “, so Kramny, „ fünf bis sechs Änderungen wird es aber mit Sicherheit nicht geben. “

Hesl nur am Ende einer Fehlerkette

Dem nach dem 2:3 in Karlsruhe kritisierten Torwart Wolfgang Hesl stärkt Jürgen Kramny weiter den Rücken. " Es gibt keine Torwartdiskussion ", machte der Coach Anfang der Woche unmissverständlich klar. „ Beim dritten Tor hat er schlecht reagiert, den Ball muss er halten ", sagte der DSC -Trainer zwar Anfang der Woche gegenüber der "Neuen Westfälischen". Dennoch sieht er seinen Keeper nur als letztes Glied in der Fehlerkette: " Da stehen alle Spieler in der Pflicht. Wir verteilen einfach zu viele Geschenke ", so Kramny.

Viele Neue bei den 60ern vor erstem Einsatz

Münchens Trainer Vítor Pereira will in Bielefeld mehrere Neue aufbieten. " Sie stehen zur Verfügung und es werden wahrscheinlich einige auflaufen ", sagte der Löwen-Coach am Donnerstag in München. In der Winterpause wurden Amilton (SC Portimonense), Abdoulaye Ba (FC Porto), Lumor Agbenyenu (SC Portimonense), Christian Gytkjaer (Rosenborg Trondheim) und der noch beim Afrika-Cup weilende Kameruner Nationalspieler Frank Boya verpflichtet. Auf die vielen Neuzugänge des Gegners angesprochen bleibt Arminias Coach gelassen: „ Die Neuen müssen sich bei den Löwen auch erst einmal eingewöhnen. Wir werden sehen, ob sie die Qualität sofort erhöhen können. “

Stand: 02.02.2017, 19:03