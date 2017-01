Fußball-Manager für fünf Euro

Elf Punkte Vorsprung hat der TC Freisenbruch derzeit in der Essener Kreisliga B. Der Aufstieg in die achte Liga ist dem Klub kaum noch zu nehmen. Dabei stand der kleine Verein vor Kurzem noch vor dem Aus.

Möglich gemacht hat den Erfolg ein neues Projekt, bei dem User seit vergangenem Sommer für fünf Euro monatlich so ziemlich über alles im Verein entscheiden - auch über die Aufstellung und die Kader-Zusammenstellung. Die Idee ist einem Fußball-Manager-Computerspiel nachempfunden, 337 Online-Manager engagieren sich bereits. Der sportliche Leiter Peter Schäfer über die Konzeption, die Erwartungen und den Umgang mit dem außergewöhnlichen Vereinskonzept.

Herr Schäfer, was ist die Idee ihres Projekts?

Peter Schäfer: Wir sind als Fußballfans alle davon begeistert, dass man einen Verein basisdemokratisch führt. Wir haben zwei Jahre geplant und programmiert, damit wir das umsetzen können und haben am 1. Juli 2016 damit begonnen. Dabei ist dieses Modell herausgekommen, bei dem die Mitglieder so gut wie alles entscheiden können. Es war aber ehrlich gesagt auch der Griff nach dem letzten Strohhalm, denn der Verein war auf dem absteigenden Ast, womöglich hätten wir in den kommenden zwei bis drei Jahren den Spielbetrieb einstellen und den Laden dicht machen müssen. Jetzt geht es aber so langsam wieder aufwärts.

Was dürfen Ihre Mitglieder denn genau entscheiden?

Schäfer: Eigentlich alles. Vom Design der Eintrittskarte über den Eintrittsspreis bis hin zu den Preisen der Fanshop-Utensilien, der Stadionwurst und des Bierpreises. Und natürlich haben sie die endgültige Entscheidungen über die Kaderplanung und die Aufstellung der 1. Mannschaft.

Gibt es denn keinerlei Grenzen? Manche Online-Manager haben ja vielleicht gar keine Ahnung von Fußball?

Schäfer: Es gab tatsächlich ein paar User, die das Projekt unterstützen wollen aber gar nicht so richtig Fußball-affin sind. Aber auch ein dreiköpfiger Vorstand kann Fehlentscheidungen treffen, davor ist niemand gefeit. Wir vertrauen auf die Schwarmintelligenz. Aber es gibt auch natürliche Grenzen. Wir können nicht abstimmen, ob etwa der Schiedsrichter nach der Partie sein Geld bekommt. Es gibt einfach feste Kosten, die wir bezahlen müssen.

Wie reagieren die Spieler darauf, dass sie von einer Online-Community bewertet werden?

Schäfer: Eigentlich ist das ja offen und ehrlich, was wir machen. Die Spieler werden bei uns ja ständig bewertet, auch nach jedem Spiel. Die Online-Manager, die vor Ort sind, geben Bewertungen ab, damit auch diejenigen, die etwa in London oder sonstwo sind, sich einen Eindruck machen können. Außerdem bewertet unser Trainer auch nach jedem Training jeden einzelnen Spieler, gibt Interviews und macht aufgrund seiner Eindrücke einen Aufstellungs-Vorschlag für die Community. Das alles bekommen die Online-Manager in einer Mail regelmäßig zugeschickt. Also, die Spieler wissen um die besonderen Umstände bei uns und müssen sich darauf einlassen. Bisher gab es damit keine Probleme.

Wie werden neue Spieler zum Verein geholt?

Freisenbruchs sportlicher Leiter: Peter Schäfer

Schäfer: Aus der sportlichen Leitung heraus werden Spielervorschläge gemacht. Diese werden online gestellt, dazu werden, so weit bekannt, sportliche und menschlische Informationen gestellt. Dann werden die Spieler interviewt, der Trainer beschreibt die Schwächen und Stärken. Auf dieser Entscheidungsgrundlage soll die Community entscheiden. Entscheiden sich die User trotz aller Infos gegen einen Spieler, dann ist das so. Das macht uns die Sache nicht leichter, aber das gehört zu unserem Konzept dazu. Dann müssen wir uns eine Alternative suchen.

Haben die Spieler denn auch Vorteile, wenn sie sich für den TC Freisenbruch entscheiden?

Schäfer: Wir versuchen wissenschaftlich zu arbeiten, etwa mit Lichtschrankensystemen und ausgeklügelten Leistungstests. Außerdem bekommen die Spieler neuerdings Brustgurte bei jedem Training, die genau anzeigen, welche Strecken sie wann zurückgelegt haben, wo sie sich aufhalten und vieles mehr. So ein strukturiertes Profil eines Einzelnen ist außergewöhnlich in der Kreisliga B. Davon sind die Spieler begeistert und können genau nachverfolgen, wie sie sich verbessert haben.

Gab es ein Vorbild für das Konzept?

Schäfer: Es gab schon einmal ähnliche Modelle in Israel und England. In Deutschland hat das Fortuna Köln etwas ähnliches gemacht, wobei es da immer nur um Vorschläge ging. Ob sich das dortige Trainerteam an diese Vorschläge gehalten hat, wage ich zu bezweifeln. Bei uns ist es definitiv verpflichtend. Unser Trainer kann die Aufstellung nicht selber machen. Und er hat Extra-Aufgaben, etwa die Interviews nach dem Training und die Bewertungen. Und die Manager bestimmen auch darüber, ob der Trainer der Richtige ist. Sinkt das Vertrauen unter 15 Prozent Zustimmung, gibt es eine Abstimmung über die Entlassung. Das weiß Mike Möllensiep aber vom ersten Tag an.

Wohin soll dieses Konzept führen?

Schäfer: Das kann man nicht sagen. Bisher hat es gut funktioniert und wir hoffen, dass sich das noch ausbauen lässt und Zukunft hat. Es wird spannend zu sehen sein, ob sich Spieler in höheren Ligen auch davon überzeugen lassen. Die Story ist romantisch und der Verein geht damit kein Risiko ein. Wir lassen uns mal überraschen.

Das Interview führte Jörg Strohschein

Stand: 13.01.2017, 14:31