Leverkusen und das Juwel aus Belgien

Die Wintertransferperiode hat Rudi Völler beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen eigentlich schon für beendet erklärt. "Wenn nichts Gravierendes passiert, werden wir nichts mehr tun" , sagte der Bayer-04-Sportchef nach dem Sieg gegen Hertha BSC . Schon vor Weihnachten hatte Völler auf den ausreichend großen Kader verwiesen, zumal auch lange verletzte Offensivkräfte wie Karim Bellarabi und Admir Mehmedi wieder zurückgekehrt sind oder wie im Fall von Kevin Volland, ein Comeback unmittelbar bevorsteht.

Offensivtalent aus Jamaika

Trainer Roger Schmidt schätzt die Situation allerdings etwas anders ein. Schon in der Winterpause hatte Schmidt wiederholt davon gesprochen, dass man sich personell auf dünnem Eis bewege. Am Montag (23.01.2017), bei einer Leverkusener Medienrunde, verriet er auch, dass er einen ganz konkreten Wunschspieler im Auge hat: Leon Bailey, ein 19 Jahre altes Offensivtalent aus Jamaika, aktuell beim belgischen Erstligisten KRC Genk unter Vertrag. "Er ist ein sauschneller und technisch versierter Spieler, mit dem wir uns langfristig beschäftigen. Alles andere wäre fahrlässig" , bekräftigte Schmidt. Ob Bailey noch in der Winterpause oder erst im Sommer ein konkretes Transferthema wird, darüber ließ Schmidt sich nichts entlocken.

Bereits mit Leverkusen einig?

Die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" vermeldete am Dienstag sogar, dass der schnelle Außenstürmer Leverkusen bereits die Zusage für einen Wechsel gegegen habe. Von Bayer Leverkusen gab es dafür allerdings keine Bestätigung. Als Ablösesumme für den Teenie-Star stehen 20 Millionen Euro im Raum. Für Leverkusen wäre dies eine stattliche Investition, in der Dimension ihres Rekordtransfers Volland aus dem vergangenen Sommer. Andererseits rechnen die Rheinländer damit, sich mittelfristig nach einem Ersatz für Julian Brandt umsehen zu müssen, der Nationalspieler darf den Klub im kommenden Jahr aufgrund einer Ausstiegsklausel für 20 Millionen Euro verlassen. Der Erwerb von Bailey, der auf beiden Außenbahnen aber auch hinter den Spitzen einsetzbar ist, wäre damit gewissermaßen ein Vorgriff.

De Boer über Bailey: "Absolute Ausnahmeerscheinung"

Die aufgerufene Ablösesumme für ein Top-Talent aus der belgischen Liga entspricht den branchenüblichen Gepflogenheiten im überhitzten Spielermarkt. Zumal es europaweit Lobgesänge auf den 19-Jährigen gibt, spätestens seit seinen starken Auftritten in der aktuellen Europa-League-Saison für Genk, unter anderem mit einem Doppelpack im Auftaktspiel gegen Rapid Wien. Nicht nur die beteiligten Vereine, Berater und sonstige an der Geldvermehrung interessierte Parteien geraten bei Bailey ins Schwärmen, sondern auch unabhängige Kenner der Szene wie Ronald de Boer, Jugendcoach bei Ajax: "Er ist so schnell, dass es nicht normal ist. Sein Tempo, gepaart mit seiner Technik, sind eine absolute Ausnahmeerscheinung" , sagt de Boer. "Er hat keine Schwachstelle."

Peter Maes, Genks ehemaliger Coach, nennt Bailey einen "Rohdiamanten mit riesigem Talent und einen "echten Straßenfußballer", betonte aber auch: "Er muss noch reifen, zu einem echten Teamplayer. Aber er ist ein schlauer Junge." Fast müßig zu erwähnen, dass auch der AS Rom und die üblichen Verdächtigen aus der englischen Premier League ebenfalls Interesse am Juwel aus Genk haben. Viel Bedenkzeit dürfte Bayer 04 nicht haben.

Stand: 23.01.2017, 13:00