Leverkusens Trainer Schmidt unter Druck

Nein, ein Ultimatum für den Trainer gibt es nicht. Das ist ihnen ganz wichtig zu betonen in Leverkusen. Aber etwas anderes ist ihnen mindestens genauso wichtig, wahrscheinlich sogar noch wichtiger. "Wir müssen am Samstag das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt gewinnen, irgendwie" , sagt Sportdirektor Rudi Völler. Doch was passiert, wenn das nicht gelingt? Darf der Trainer Roger Schmidt dann noch weitermachen?

Hinter den Ansprüchen

Im Grunde begleitet Bayer Leverkusen diese Frage schon seit Beginn der Saison. Schmidt hat auch nach mittlerweile 19 Spielen in der Bundesliga noch keine neue Formel gefunden, die seine Mannschaft erfolgreich Fußball spielen lässt, nachdem die alte mit dem radikalen Pressing nicht mehr funktionierte. Als Tabellenneunter haben die Leverkusener deshalb bereits neun Punkte Rückstand auf Platz sechs, der immerhin noch für die Europa-League-Qualifikation reichen würde. Selbst dieses Ziel hinkt allerdings den eigenen Ansprüchen hinterher.

Doch immer, wenn es eng zu werden schien für den Trainer, brachte sein Team bislang den Willen auf, das nächste Spiel zu gewinnen. Irgendwie. So etwa beim 2:1-Erfolg Ende Oktober in Wolfsburg. Nach dem völlig uninspirierten Auftritt beim 0:1 in Hamburg am vergangenen Samstag gibt es jedoch erhebliche Zweifel daran, ob die Mannschaft es nun noch einmal schafft, die fehlende Spielidee durch Kampfkraft zu ersetzen.

Richtungweisende Partie

"Es geht jetzt darum überhaupt mal wieder etwas Fußball zu spielen" , fordert Kapitän Lars Bender in der Bild-Zeitung. Die Situation sei dramatisch. "Für unsere Ansprüche ist ein Jahr ohne Europa eigentlich nicht vorstellbar." Genau danach sieht es aber derzeit aus. Weshalb Schmidt nun auch nicht mehr bedingungslos gestützt wird von den Klubverantwortlichen. Sportdirektor Rudi Völler hat dies bereits nach der Pleite beim HSV angedeutet: "Es stehen alle unter Druck und Beobachtung, Spieler und Trainer."

Deutlicher ist Völler in dieser Saison bisher nicht geworden. Und auch Schmidt ahnt wohl, dass die Partie gegen die starken Frankfurter richtungweisend für seine Zukunft in Leverkusen sein dürfte. Mit einer Teambuilding-Maßnahme hat er in dieser Woche versucht, die Mannschaft "aus dem Trott" zu holen, wie Völler berichtete. Warum die Mannschaft sich nach drei Spielen seit der Winterpause und einem Trainingslager in Florida, das alle Beteiligten als erfolgreich bezeichneten, sich schon wieder in einem Trott befindet, blieb unerklärt.

Beachvolleyball statt Training

Schmidt hatte in der Hinrunde zudem immer wieder erklärt, dass der enge Teminplan verhindere, dass er die Mannschaft besser schulen könne. In dieser Woche, in denen die Leverkusener keine Verpflichtung im DFB -Pokal hatten, weil man sich dort schon in der zweiten Runde beim Drittligisten Lotte blamiert hatte, verzichtete er nun freiwillig auf eine Trainingseinheit. Stattdessen ließ Schmidt sein Team in Düsseldorf Beachvolleyball spielen. Auch das dürfte ein Thema werden, sollte die Werkself gegen Frankfurt nicht gewinnen, irgendwie.

Trotzdem macht sich Schmidt selbst offenbar nur wenig Sorgen um seinen Job. "Natürlich weiß ich, dass ich das Vertrauen der Vereinsführung habe. Mir muss nicht jeden Tag jemand sagen, dass ich noch einen Zweieinhalbjahresvertrag habe", sagt der Trainer. "Es bringt jetzt nichts, mich mit meiner Situation zu beschäftigen." Er selbst rechnet auch gegen Frankfurt mit Problemen: "Wir werden kein perfektes Spiel abliefern können, dafür fehlt uns das nötige Selbstvertrauen."

