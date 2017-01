Die Hoffnung unterm Bayerkreuz trägt einen Namen: Karim Bellarabi. " Karim hat uns in der Hinrunde unglaublich gefehlt. Er ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil er aufgrund seiner Fähigkeiten unsere Spielweise auch super umsetzt ", sagte Sportdirektor Rudi Völler unlängst. Bellarabi war aufgrund eines Muskelbündelrisses monatelang ausgefallen - gemeinsam mit den ebenfalls wiedergenesenen Kevin Volland und Lars Bender soll der Offensivspieler den Aufschwung der Bayer-Elf im Kalenderjahr 2017 einläuten.

Denn die ersten 16 Spiele der Saison waren zum Vergessen: Nur 21 Punkte, Rang neun - von den Saisonzielen der Werkself sind Roger Schmidt und Co. in etwa so weit entfernt wie der Bayer-Konzern von nachhaltigem Umweltschutz. " Ein paar Dinge sind nicht so optimal ausgereizt worden, wie wir es erwartet haben ", so Völler.

Ordentliche Leistungen in den Testspielen

Deshalb hat man sich etwas einfallen lassen - Jörn Wolf ist ab sofort "Koordinator Trainer- und Funktionsteam". Wolf solle " mehr rausholen " aus dem Trainerteam. Wie genau das aussieht, wird vielleicht die Rückrunde zeigen.

In den Testspielen lief es jedenfalls gut, gegen Atletico Mineiro und Estudiantes de La Plata wurde nach ansprechender Leistung jeweils gewonnen. Dass die Partie gegen die Berliner eine ganz andere Dose Würmer ist, wissen sie natürlich auch in Leverkusen.

Hertha will noch mal 30 Punkte holen

Am anderen Ende der Gefühlsskala bewegte sich die Hertha aus Berlin der ersten Hälfte der Saison. 30 Punkte aus 16 Spielen - die Berliner bestätigten die starke Leistung der Vorsaison eindrucksvoll. Der Erfolg hat mehrere Namen, aber einer wird besonders groß geschrieben in der Hauptstadt: Pal Dardai. Und der Ungar hat ehrgeizige Ziele: " Wir versuchen nochmal, 30 Punkte zu sammeln ", so Dardai. " 60 Punkte am Ende, das wäre eine Hausnummer ", sagt auch Manager Michael Preetz.

Das Punktesammeln soll nach Möglichkeit in Leverkusen beginnen. Personell gibt es indes ein paar Sorgenfalten. Mitchell Weiser verpasste das Trainingslager, Torjäger Salomon Kalou ist beim Afrika-Cup. " Das tut schon weh ", klagt Dardai. Für den Ivorer stehen Valentin Stocker oder Genki Haraguchi bereit.

Gute Nachrichten gibt es von ganz hinten. Keeper Rune Jarstein, in der Hinrunde einer der Garanten des Erfolgs, kann von Beginn an spielen. Der norwegische Nationaltorhüter hatte wegen einer Muskelblessur im Oberschenkel beide Testspiele im einwöchigen Trainingslager auf Mallorca verpasst.

Mögliche Aufstellungen

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Henrichs, Toprak, Dragovic, Wendell - Aranguiz, Kampl - Bellarabi, Calhanoglu - Brandt, Chicharito

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt - Stark, Skjelbred - Esswein, Darida, Stocker - Ibisevic

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg)

red | Stand: 20.01.2017, 08:00