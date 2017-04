Es ist eine Saison zum Vergessen, sowohl für Bayer 04 Leverkusen als auch für den FC Schalke 04. Bayer landete in den vergangenen sieben Jahren stets unter den ersten fünf Teams in derTabelle, spielte viermal in Folge in der Champions League. Schalke war in den vergangenen fünf Spielzeiten immerhin dreimal in der Königsklasse dabei und belegte am Ende der Spielzeit immer einen Platz unter den ersten Sechs der Tabelle.

Völler: "Verfluchte Saison"

In diesem jahr hinken beide Vereine ihren Ansprüchen kilometerweit hinterher. Bayer 04 Leverkusen spielt seine schwächste Saison seit 14 Jahren. Sportchef Rudi Völler spach nach der jüngsten 1:2-Niederlage beim SC Freiburg von einer "verfluchten Saison" . Der Europapokal ist für Bayer quasi nicht mehr zu erreichen. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt dafür gerade einmal vier Punkte. Solche Gefühle kennt man in Leverkusen gar nicht mehr. "Wir gucken gar nicht mehr nach oben, das ist definitiv verboten" , sagte Völler.

Der Trainerwechsel von Roger Schmidt zu Tayfun Korkut hat keine Besserung gebracht - eher im Gegenteil. Korkut gewann nur eines seiner sieben Bundesliga-Spiele mit Bayer (2:1 beim Tabellenletzten Darmstadt). Damit ist er der erfolgloseste Trainer in Leverkusens Bundesliga-Geschichte.

Probleme hinten wie vorne

Ein wenig Hoffnung auf Besserung dürfte die bevorstehende Rückkehr von Innenverteidiger Jonathan Tah machen. Die Abwehrreihe um Aleksander Dragovic strahlte zuletzt wenig Sicherheit aus. Die Probleme liegen aber nicht nur in der Abwehr, auch im Angriff hakt es gewaltig. In den sieben Spielen unter Korkut erzielte Bayer nur sieben Tore - drei davon alleine beim spektakulären 3:3 gegen Wolfsburg.

Dass das Spiel gegen Schalke in der heimischen Bayarena stattfindet ist nicht unbedingt ein Vorteil für Bayer 04. Die Leverkusener belegen in der Heimtabelle nur den 13. Rang. In den vergangenen vier Heimspielen gab es keinen Sieg. Fünf sieglose Heimspiele gab es zuletzt vor acht Jahren unter Trainer Bruno Labbadia - und die Spiele fanden im Ausweichstadion in Düsseldorf statt.

Video starten, abbrechen mit Escape Korkut - "Werden alles dafür tun, damit wir diesen Sieg einfahren" | Sportschau | 27.04.2017 | 00:53 Min. | Verfügbar bis 27.04.2018 | Das Erste

Schalke in dieser Saison auswärtsschwach

Aber vielleicht ist der FC Schalke 04 genau der richtige Gegner, um diese Serie zu durchbrechen. Denn Auswärtsspiele sind für S04 in dieser Saison eher Trauerspiele. Gerade einmal zehn Punkte, bei zwei Siegen und elf Toren brachte Schalke bislang zustande. Und in den letzten vier Saisonspielen müssen die Schalker dreimal auswärts ran.

Zumindest hatte Schalke nach dem bitteren Aus in der Europa League gegen Ajax Amsterdam in der Bundesliga so etwas wie ein kleines Erfolgserlebnis: Zuhause gegen RB Leipzig gab es ein 1:1. "Es gibt einen riesigen Applaus für die Mannschaft. Wir haben nach Donnerstag eine tolle Moral gezeigt. In den Köpfen war das bittere Ausscheiden. Deswegen ist die Leistung heute gar nicht hoch genug zu bewerten" , sagte Trainer Markus Weinzierl nach der Partie.

Weinzierl schlechter als Di Matteo

Als Grund für das schlechte Abschneiden in dieser Saison wird in Gelsenkirchen gerne auf den historischen Fehlstart mit fünf Niederlagen am Stück verwiesen. Tatsächlich hat sich die Mannschaft danach ein wenig gefangen, richtig gut waren die Leistungen in den vergangenen Monaten aber nicht. Ähnlich wie Tayfun Korkut auf Leverkusener Seite erfüllt auch Schalke-Trainer Markus Weinzierl die Erwartungen bislang nicht. Mit 1,27 Punkten pro Spiel holte er bislang sogar weniger Punkte im Schnitt als der vom Hof gejagte Roberto Di Matteo (1,48). Die Folge: Schalke ist in dieser Saison so schlecht wie seit 17 Jahren nicht mehr.

Video starten, abbrechen mit Escape Weinzierl - "Haben das Hinspiel immer noch im Kopf" | Sportschau | 27.04.2017 | 00:18 Min. | Verfügbar bis 27.04.2018 | Das Erste

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 28.4., 18.30 Uhr

Sportschau, Das Erste, Samstag, 29.4., 18 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 29.04.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 29.04.2017 | Das Erste

Stand: 28.04.2017, 08:20