Ein 0:0 zum Trainerdebüt und Jahresauftakt ist für einen Tabellenvierzehnten keine Katastrophe. Bedenkt man jedoch, dass man sich in der Vorsaison für die Champions League qualifizieren konnte und der Gegner beim Remis das Tabellenschlusslicht aus Darmstadt war, relativiert sich diese Ansicht wieder. Bei der seit Jahreswechsel von Dieter Hecking trainierten Borussia aus Mönchengladbach ist man vor dem rheinischen Derby in Leverkusen weiterhin weit von einer entspannten Situation entfernt.

Elfmeter-Fluch vorbei

Ohne den Trainer zu wechseln stellte man beim kommenden Gegner Bayer Leverkusen gefühlt zur Winterpause noch einmal alles auf Anfang. Das starke 3:1 gegen den bis dato Dritten Hertha BSC deutet zumindest darauf hin, dass Bayer der Angriff auf die Europa-Ränge durchaus noch gelingen kann. Sieben Zähler ist die direkte Champions-League-Qualifikation vor diesem Spieltag noch entfernt.

Trainer Roger Schmidt konnte gegen die Hertha nicht nur auf den endlich genesenen und direkt schwungvollen Karim Bellarabi setzen, sondern muss sich wohl in Zukunft auch bei Strafstößen für das eigene Team nicht mehr die beste Strategie ausdenken, den anschließenden Konter abzuwehren. Hakan Calhanoglu erlöste Bayer von der chronisch gewordenen Schwäche vom Punkt.

Alles neu auch bei Mönchengladbach?

Bei der Borussia soll nun auch vieles anders werden. Hecking verbannte die "moderne" Taktik von Vorgänger André Schubert in die Mottenkiste und machte aus der Dreierkette in der Abwehr wieder einen Viererverbund. Gegen Darmstadt stand die Null, allerdings hatte das Schlusslicht auch bis dahin nur elf Saisontreffer erzielt. Vier mehr sind es aktuell aber auch nur für die Gladbacher, drei davon gehen auf das Konto von Stürmerstar Raffael. Der Brasilianer ist allerdings seit vier Partien ohne Torbeteiligung, sodass Hecking ihn in der Schlussphase gegen Darmstadt gar vom Feld nahm und den erst 19 Jahre alten Ba-Muaka Simakala aus der zweiten Mannschaft einwechselte. Eine neue Rangordnung also? Eher nicht.

Was aus Gladbacher Sicht aber auf jeden Fall "neu" werden soll ist die Auswärtsbilanz. Ganze zwei Zähler gab es bisher auf fremdem Rasen - einen davon in der letzten Woche. In der Heimtabelle steht Gegner Leverkusen als 12. aber auch nicht so gut da - für mindestens einen von beiden wird sich die Bilanz am Samstagabend wohl deutlich verbessert und der potenzielle Aufschwung weiter Fahrt aufgenommen haben.

Torflauten

Im Hinspiel setzten sich übrigens die Mönchengladbacher durch, Tore gab es von André Hahn und Lars Stindl bei einem Leverkusener Treffer von Joel Pohjanpalo. Hahn ist seitdem ohne Tor. Pohjanpalo hat seit dem zweiten Spieltag nicht mehr getroffen, Stindls letzter Treffer datiert aus dem November. Der Wunsch nach dem Neustart - er ist in diesem rheinischen Derby allgegenwärtig.

Mögliche Aufstellungen

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Aranguiz, Kampl - Bellarabi, Calhanoglu - Brandt, Chicharito

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Dahoud - Hofmann, Hazard - Stindl - Raffael

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

red | Stand: 27.01.2017, 08:00