Streit um Alario: River Plate droht Leverkusen mit FIFA

" Für den Fall, dass Sie nicht in einer ausdrücklichen und sofortigen Stellungnahme innerhalb einer Frist von 24 Stunden vom Transfer Abstand nehmen, werden wir die Angelegenheit der FIFA vorlegen ", heißt es laut "Sport Bild" (Dienstag, 29.08.2017) in einem an Bayer-Geschäftsführer Michael Schade adressierten Schreiben.

Auslöser ist Gesundheitscheck

Laut Medienberichten ist ein von Bayer veranlasster Gesundheitscheck des 24-Jährigen in einer Klinik in Buenos Aires Auslöser für den Streit. Diese medizinische Untersuchung habe sein aktueller Arbeitgeber nicht genehmigt und einen Notar in die Klinik geschickt, um den Vorgang zu dokumentieren, schrieb die Zeitung "La Nación".

Bayer bestreitet Anstiftung zum Vertragsbruch

Nach Einschätzung von River Plate versucht Leverkusen, den Spieler zu einem einseitigen Vertragsbruch während der bereits begonnenen Spielzeit anzustiften. Diesen Vorwurf weist Bayer zurück. " Wir bewegen uns auf korrektem Terrain. Fakt ist, wir wollen den Spieler, und der Spieler will zu uns ", sagte Vereinssprecher Dirk Mesch am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Alrario soll 24 Millionen Euro kosten

Alario ist vertraglich bis 2020 an den argentinischen Rekordmeister gebunden. Er soll 24 Millionen Euro kosten. Damit wäre er die teuerste Neuverpflichtung des Werksclubs in der Vereinsgeschichte. Für Kevin Volland hatte Bayer im vergangenen Sommer 20 Millionen Euro an 1899 Hoffenheim gezahlt. Zusätzlich erschwert werden die Verhandlungen durch die komplizierten Transferrechte. 60 Prozent dieser Rechte an Alario soll River Plate halten. Die übrigen 40 Prozent hat angeblich Alarios Jugendclub Colón inne.

Stand: 29.08.2017, 11:54