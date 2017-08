Leipzig trifft auf Bayern - die Partien der 2. DFB-Pokalrunde

Münchens Arien Robben (l.) setzt sich gegen Leipzigs Stefan Ilsanker durch

Das ergab die Auslosung am Sonntag (20.082017) im Fußballmuseum in Dortmund. Regionalligist 1. FC Schweinfurt empfängt den diesjährigen Finalisten Eintracht Frankfurt, wie die Ziehung durch Komikerin Carolin Kebekus und U21-Trainer Stefan Kuntz ergab. Drittligist SV Wehen-Wiesbaden empfängt den FC Schalke 04, ein Derby steht zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 an. Weitere Bundesliga-Duelle gibt es zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln sowie Werder Bremen und 1899 Hoffenheim. Die zweite Runde wird am 24. und 25. Oktober ausgespielt.

1. Bundesliga - 1. Bundesliga

Hertha BSC - 1. FC Köln

VfL Wolfsburg - Hannover 96

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim

RB Leipzig - FC Bayern München

1. Bundesliga - 2. Bundesliga

1. FSV Mainz 05 - Holstein Kiel

Bayer Leverkusen - Union Berlin

SC Freiburg - Dynamo Dresden

2. Bundesliga - 1. Bundesliga

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim

Spvgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt

3. Liga - 1. Bundesliga

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04

3. Liga - 2. Bundesliga

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

SC Paderborn - VfL Bochum

Regionalliga - 1. Bundesliga

1. FC Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt

Weitere Termine: Achtelfinale: 19./20. Dez.; Viertelfinale: 6./7. Feb.; Halbfinale: 17./18. April; Finale: 19. Mai in Berlin





Stand: 20.08.2017, 18:30