Aubameyang konkretisiert Wechselabsicht

Bundesliga-Toptorjäger Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund hat einen deutlichen Hinweis auf einen Wechsel im Sommer 2017 gegeben. "Klar ist: Wenn ich die nächste Stufe erreichen will, muss ich in diesem Sommer gehen. Ich bin 27. Wir werden sehen, welche Angebote es gibt und wo ich spielen werde", sagte Aubameyang am Dienstagabend (31.01.2017) beim französischen Radiosender RMC .

Er fühle sich in Dortmund sehr wohl, so der Gabuner, der seit 2013 beim BVB ist und noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. Konkrete Angebote gebe es noch nicht, aber die grundsätzlichen Überlegungen seien da. "Ein Transfer? Das ist die Frage, die ich mir momentan stelle. Darauf habe ich derzeit keine Antwort. Ich werde mir Zeit nehmen. Ich denke viel nach", sagte er: "Lohnt es sich - oder nicht? Ich werde nicht gehen, um nicht zu spielen."

Primera Division bevorzugt

Dabei hat der Torjäger eine klare Präferenz. "Alle erzählen mir von England, aber das ist nicht die Liga, die mich am meisten reizt", sagte Aubameyang. "Ich bevorzuge die spanische Liga. Um Real Madrid hat es zuletzt viel Wirbel gegeben, aber es gibt ja nicht nur Real."

Die französische Ligue 1 sei nicht seine "erste Option", aber "auch nicht unvorstellbar". Bei einem geschätzten Marktwert von knapp 50 Millionen Euro dürften ohnehin nur die Top-Klubs in den Top-Ligen Europas in Frage kommen. In der Vergangenheit hatte Aubameyang immer wieder selbst Real Madrid als möglichen Wunshverein ins Spiel gebracht - ein konkretes Interesse der "Königlichen" wurde jedoch nie öffentlich.

sid | Stand: 01.02.2017, 09:24