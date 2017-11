Aufsehen auch mit Comic-Maske

Zuletzt kassierte Aubameyang Anfang April 2017 eine Geldstrafe vom Verein, nachdem er sich zum Torjubel beim 1:1 auf Schalke am 1. April eine Comic-Maske seines Privatsponsors übergestülpt hatte.

Die Länderspielpause war BVB-Coach Peter Bosz gerade recht gekommen. "Wenn man nicht gewinnt, ist der Druck da. Wenn man das Gegenwind nennt: Dann ist der Wind da" , sagte der Niederländer. Nach nur einem Punkt aus vier Spielen und dem Sturz von Platz eins auf drei steht auch für Bosz in Stuttgart viel auf dem Spiel.

Spieler nehmen Bosz in Schutz

Über die Gründe für die Krise wird weiter gerätselt. Der teils starke Abfall der Werte bei Laufleistung, Sprints, Passquote und Ballbesitz lassen auf eine zu geringe Fitness schließen. Allerdings, und da nehmen die Spieler Bosz stets in Schutz, dürfte dies auch mit der Dreifachbelastung und den vielen Verletzten zu tun haben.

Allein in der Defensive fehlen oder fehlten Erik Durm, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer und Raphael Guerreiro. Innenverteidiger Marc Bartra musste zuletzt auf der rechten Seite aushelfen und wurde so seiner Stärken in der Spieleröffnung beraubt.

Bosz' Freude an der Pause war also durchaus berechtigt. "Wir haben in der Länderspielpause mal wirklich trainieren können. Das hat Spaß gemacht" , sagte er auf der Pressekonferenz am Mittwoch, von einer Krise um Aubameyang war dort nichts zu sehen: "Der Optimismus bei mir ist da."

Beim letzten Mal stark zurückgemeldet

"Auba hat sehr oft getroffen. Leider nicht im Pflichtspiel, aber im Training" , hatte Bosz dann am Donnerstag gesagt. Nach seiner Suspendierung vor einem Jahr hatte sich Aubameyang mit vier Toren beim 5:2-Auswärtssieg beim Hamburger SV zurückgemeldet - eine entsprechende Reaktion können die Dortmunder nun auch gut gebrauchen.

Nach dem Duell bei den Schwaben müssen die Dortmunder am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Tottenham Hotspur ran. Danach folgt das Revierderby gegen Schalke 04.

sid/dpa/red | Stand: 16.11.2017, 22:05