Medien: Aubameyang bleibt beim BVB

Ein Machtwort von Borussia Dortmund hat die Spekulationen um die Zukunft von Pierre-Emerick Aubameyang beendet. Nach übereinstimmenden Medienberichten erklärte der Fußball-Bundesligist am Dienstag (18.07.2017) die intern gesetzte Frist für einen Wechsel des Angreifers für beendet - bereits Wochen vor dem offiziellen europäischen Transferschluss am 31. August.

Ultimatum ist abgelaufen

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte bereits am vergangenen Wochenende in einem Interview der "Welt am Sonntag" von einem Ultimatum gesprochen: "Wir warten noch ein paar Tage, aber wir werden nicht mehr lange warten."

Vertrag noch bis 2020

Zuletzt war Aubameyang mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht worden. Doch ein Wechsel zum italienischen Traditionsclub hat sich nun offenbar zerschlagen. Auch der zuvor in Schlagzeilen angekündigte Transfer des 28-Jährigen zum chinesischen Club Tianjin Quanjian war gescheitert. Als Ablöse waren rund 80 Millionen Euro im Gespräch. Der mit 31 Toren beste Schütze der vergangenen Bundesliga-Saison ist bis 2020 vertraglich an den BVB gebunden.

Stand: 18.07.2017, 15:06