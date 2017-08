Cordoba glücklos - aber gleich Kölns Fixpunkt

Es dauerte knapp 20 Minuten, dann deutete der Mittelstürmer aus Kolumbien erstmals an, was sich der FC bei der auch in diesen verrückten Transfer-Zeiten noch stolzen Investition von 17 Millionen Euro gedacht hat. Cordoba stand kurz davor, zum Derby-Helden zu werden, und der Mann, der später wirklich das Spiel entschied, zum Derby-Deppen: Nico Elvedi verlor in der Vorwärtsbewegung den Ball auf der rechten Außenbahn, Cordoba ging hellwach dazwischen, hängte im Laufduell Jannik Vestergaard locker ab - doch Yann Sommer im Gladbacher Tor lenkte den folgenden Schrägschuss so gerade noch über die Latte.

Mit Abstand die meisten Torschüsse

Es war eine Szene, die schon einiges vorwegnahm, was der Ex-Mainzer in dieser Partie immer wieder zeigte: Schnelligkeit, Entschlossenheit, gutes Freilauf- und starkes Umschaltverhalten - und vor allem einen ganz direkten Zug zum Tor. Noch fehlten ihm zwar Glück und Geschick im Abschluss. Aber Abschlüsse hatte Cordoba an diesem Sonntagabend (20.08.2017) so viele wie kein anderer auf dem Platz.

Neun Torschüsse notierten die Statistiker am Ende der Partie, das waren so viele, wie bei den beiden aktivsten Gladbachern Raffael und Lars Stindl zusammen. Neun Torschüsse sprachen aber auch dafür, dass der FC von der einen Abhängigkeit gleich in die nächste geraten könnte.

Es droht die nächste Abhängigkeit

Denn die restlichen in dieser Partie eingesetzten 13 Kölner Feldspieler brachten es insgesamt auf lediglich fünf Versuche, und davon war kein einziger wirklich gefährlich. So waren in der Vorsaison auch immer wieder mal Spiele des Europapokal-Teilnehmers verlaufen: Modeste erzielte mit 25 Toren knapp die Hälfte der 51 Kölner Saisontreffer, wenn die Gegner ihn aus dem Spiel nehmen konnten, war schon viel für sie gewonnen.