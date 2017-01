Bereits über das Verfolgerduell gegen RB Leipzig am kommenden Samstagabend reden? Sich den Kopf zerbrechen, wie der bereits auf elf Punkte enteilte Aufsteiger eingeholt werden kann? Das wollte Thomas Tuchel am Sonntagabend partout nicht. In der ihm gut bekannten Arena am Mainzer Europakreisel ließ der Trainer von Borussia Dortmund den Blick schweifen, um festzustellen: "Wir haben noch ein paar Tage, um uns darüber Gedanken zu machen." Vorerst steht beim 43-Jährigen selbst eine umfassende Analyse an, warum beim unbefriedigenden Rückrundenauftakt beim 1. FSV Mainz 05 (1:1) mal wieder unnötige Punkte liegen gelassen wurden.

Der BVB -Coach hatte zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen; eine erste, "in der wir eine gute Zweikampfquote, hohe Aufmerksamkeit hatten". Und ein "ordentliches Auswärtsspiel" machten, wie Tuchel konstatierte. Doch die Wahrheit im ersten Durchgang war eben auch, dass sich die Dortmunder bereits früh in viele lange Bälle, Kopfballduelle und Zweikämpfe ziehen ließen. Nicht unbedingt Markenkern dieses Talentschuppens, der das Kombinationsspiel am Boden bevorzugt.

Mainz trifft mit dem einzigen Schuss aufs Tor