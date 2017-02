Schalke 04 - Mit dem Flachpass zum Erfolg

Pal Dardai wollte sich gar nicht lange mit dieser Partie aufhalten. "Sie haben uns geknackt" , sagte der Trainer von Hertha BSC über die Spielweise des Gegners FC Schalke 04. An der verdienten 0:2-Niederlage der Berliner in der Gelsenkirchener Arena gab es nicht nur für den 40-Jährigen keinerlei Zweifel. Der Ruhrgebietsklub hatte das gesamte Spiel dominiert und in der sonst für die Gegner so unangenehm verteidigenden und überaus robusten Hertha-Defensive ungewöhnlich viele große Lücken aufgetan.

Entsprechend groß war die Zufriedenheit aber auch die Erleichterung auf Seiten der Schalker, die sich noch vor gut zwei Wochen am fußballerischen Abgrund wähnten und sich die Frage stellten, wie sie ihre Einzelspieler in ein funktionierendes und harmonierendes Konstrukt verwandeln sollten. "Das war ein sehr starkes Spiel" , sagte Trainer Markus Weinzierl hernach und wirkte wie von einer seelischen Last befreit.

Erste Ansätze in München und Sandhausen

Die letzte 0:1-Heim-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt galt schließlich als vorläufiger Tiefpunkt einer an Rückschlägen ohnehin reichen Saison, weil der Ruhrgebietsklub in dieser Partie eine spielerische Ideenlosigkeit an den Tag legte, die sich kaum jemand von diesem Team hätte vorstellen können. "Vielleicht kam das Frankfurt-Spiel zum richtigen Zeitpunkt, weil alle gesehen haben, dass es so nicht weitergehen kann" , sagte Weinzierl. Eine ausführliche und intensive Teambesprechung war die Folge dieses Auftritts, die offenbar heilende Wirkung auf die Mannschaft hatte.

Gegen die Berliner schien Weinzierl ein ausdrückliches Verbot für lange und unkoordinierte Bälle - ein völlig veraltetes Kick-and-Rush, wie die Schalker es gegen die Hessen noch nahezu ausschließlich praktiziert hatten - für die eigenen Offensivaktionen erteilt zu haben. Erste Ansätze von dieser spielerischen Variante gab es zuletzt bereits beim Bundesligaspiel beim FC Bayern (1:1) sowie beim DFB-Pokal-Achtelfinale bei Zweitligist SV Sandhausen (4:1) zu sehen.

Der Flachpass als taktisches Mittel

Gegen die Berliner hielten sich die Schalker aber noch strikter an diese Devise. "Wir hatten über 90 Minuten die Spielkontrolle und wir haben gezeigt, dass wir den Ball laufen lassen können, was uns zuletzt ja schon abgesprochen wurde" , sagte Mittelfeldspieler Leon Goretzka trotzig. Tatsächlich begannen die Schalker so gut wie jeden Angriff mit einem Flachpassspiel aus der eigenen Hälfte und die Spieler versuchten mit vielen Kombinationen den Ball vor das gegnerische Tor zu befördern. Hilfreich dafür war auch der neu verlegte Rasen, der das vorherige, Kartoffel-Acker-ähnliche Geläuf ablöste und die Vielzahl der Pässe überhaupt erst möglich machte.

Mit dieser taktischen Herangehensweise erhöhten die Schalker nicht nur ihren Ballbesitz im Vergleich zur Partie gegen Frankfurt von 51 Prozent 55,5 Prozent. Vor allem die Zahl in der statistischen Rubrik "Angekommene Pässe" verdoppelte sich nahezu (von 235 auf 464), was einer starken Pass-Quote von über 85 Prozent entspricht (zuvor knapp 63 Prozent). Den Schalkern gelang es dadurch, die Berliner hinter dem Ball herlaufen zu lassen und dadurch die Kraftreserven des Gegners nach und nach aufzubrauchen.

Bentaleb und Goretzka ins Spiel integriert

Der wichtigste Effekt aber war, dass die Schalker Mannschaft dadurch ihre technisch überaus versierten Mittelfeldspieler Goretzka und Nabil Bentaleb vollständig in die Partie integrierten und so von deren spielerischen Möglichkeiten profitieren konnte. Während der Ball in den vergangenen Wochen häufig sinnlos über die Zentrale hinweg geschossen wurde, waren Goretzka und Bentaleb in der Mitte des Spielfeldes nun unumstritten erste Anspielstationen und Taktgeber.

Bentaleb hatte gegen die Berliner 85 Mal den Ball (Frankfurt: 31), Goretzka 67 Mal (59). Und so war es auch kein Zufall, dass Goretzka einen Treffer erzielte und Bentaleb den Führungstreffer von Angreifer Guido Burgstaller mit einem sehenswerten Lupfer über die Berliner Abwehr hinweg vorbereitete. Beide stachen aus einer insgesamt starken Schalker Mannschaft noch heraus.

Hohe Laufleistung

Wie motivierend sich die gelungene taktische Umsetzung auf alle Spieler auswirkte, davon zeugte nicht zuletzt deren Laufleistung. Mit knapp 116 Kilometern legten sie fast vier Kilometer mehr zurück als die gegen Ende des Spiels immer müder erscheinenden Berliner.