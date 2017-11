Felix Awards gehen in die elfte Runde

Leistungssportler werden für all den Schweiß, den sie in Wettkämpfen und vor allem im Training vergießen, nicht nur durch ihre Erfolge belohnt. Auch die Zuschauergunst kann sie für ihre harte Arbeit entschädigen. In dieser Gunst liefern sich die besten Sportler Nordrhein-Westfalens nun das für viele letzte Kopf-an-Kopf-Rennen des Jahres. Der Landessportbund NRW und die Landesregierung haben am Montag (06.11.2017) die Nominierten für die Verleihung der Felix Awards 2017 bekannt gegeben.

Bekannte Gesichter bei den Nominierten

Der Felix wird zum elften Mal vergeben. Bis zum 4. Dezember haben alle interessierten Bürger nun Zeit, per Online-Abstimmung in insgesamt sechs Kategorien (siehe unten) mitzuentscheiden, wer Sportler des Jahres wird. Wer im vergangenen Jahr auch abgestimmt hat, wird auf bekannte Gesichter stoßen. So ist etwa der Vorjahressieger Max Rendschmidt (Kanu) erneut als Sportler des Jahres nominiert. Und Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen, die 2016 zur Newcomerin des Jahres gekürt worden ist, bewirbt sich dieses Mal um den Titel Sportlerin des Jahres.

Anke Feller und Claus Lufen moderieren die Gala

Die Fußballprofis aus NRW treten in einer eigenen Kategorie gegeneinander an. Neben Borussia Dortmund mit Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang schicken auch Borussia Mönchengladbach (Lars Stindl), der 1. FC Köln (Timo Horn), der FC Schalke 04 (Leon Goretzka) und Bayer 04 Leverkusen (Julian Brandt) jeweils einen Kandidaten ins Rennen.

Die Preise werden am Freitag, den 15. Dezember, im Rahmen einer Gala in Düsseldorf vergeben. Einen Tag später werden die Highlights des Abends, durch den die WDR -Sportmoderatoren Anke Feller und Claus Lufen führen, ab 15.55 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen sein.