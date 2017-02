Badminton-DM - Kronprinz Roth auf dem Sprung

Eigentlich ist vor dem Beginn der Badminton- DM (2.-5. Februar 2017) alles wie immer. Wie schon 17 Mal zuvor und noch bis mindestens 2020 treffen sich die besten Badminton-Spieler Deutschlands in Bielefeld. Wie immer sind die Favoritenrollen ziemlich klar verteilt. Bei den Frauen will Olga Konon ihren vierten Titel holen. Bei den Männern peilt der ewige Marc Zwiebler seinen zehnten Titel an.

Und doch könnte es ein wenig spannender als in den vergangenen Jahren werden. Mit Fabian Roth macht sich bei den Männern Deutschlands Nachwuchshoffnung erstmals auf, ernsthaft an Zwieblers Meister-Abonnement zu kratzen. "Ich habe in den letzten Wochen sehr gut trainiert und bin bereit. Das Ziel ist schon der Titel", sagt er selbstbewusst im Gespräch mit WDR .

Starkes Comeback nach langer Verletzungspause

Spätestens seit dem Gewinn der U19 -Europameisterschaft 2013 gilt der heute 22-Jährige als Zwieblers Kronprinz. Doch eine hartnäckige Hüftverletzung zwang den Bundesliga-Spieler des TV Refrath zu einer zehnmonatigen Pause. Roth verpasste die letzte DM , verlor in der Weltrangliste an Boden. "Das war eine harte Zeit, meine erste große Verletzung", so Roth. "Aber jetzt weiß ich es umso so mehr zu schätzen, gesund zu sein und gehe das Training noch bewusster an."

Seit seinem Comeback auf der Challenger-Tour im September 2016 hat sich der BWL -Fernstudent stetig gesteigert. Einer Halbfinal-Teilnahme beim Belgian International folgte ein zweiter Platz im tschechischen Prag und Anfang Dezember der Triumph bei den Irish Open gegen international renommierte Konkurrenz.

Näher an Zwiebler heran gerückt

Im Training im Saarbrücker Leistungszentrum wurden auch die Duelle mit Branchenprimus Zwiebler zuletzt immer enger. "Die Chancenverteilung war bei 50:50“, meinte der Dauermeister. Das sieht auch Roth so: "Zuletzt wurde es im Training immer ausgeglichener und ich glaube, ich habe jetzt - wenn alles zusammenpasst - die Fähigkeiten, ihn auch zu schlagen." Vor allem physisch hat der Herausforderer gegenüber dem zehn Jahre älteren Routinier aufgeholt. "Ich kann jetzt länger auf dem höheren Niveau um jeden Punkt mitspielen", beschreibt Roth.

Aber selbst wenn es in Bielefeld noch nicht klappt, die Zukunft gehört ihm. Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sind das Fernziel. 2016 in Rio war er schon als Sparringspartner im Training dabei. Kurzfristig will Roth auf jeden Fall in die internationale Spitze. "Wenn alles gut läuft, will ich in diesem Jahr den Sprung in die Top 50 der Weltrangliste schaffen", lautet seine Zielsetzung. Dann hätte er Zugang zu der "Super Series", der höchsten Turnierreihe im Badminton. Aktuell rangiert der Youngster auf Platz 71.

Das neue Badminton-Gesicht

Perspektivisch könnte Roth derjenige sein, der dem Badminton-Sport in Deutschland ein neues Gesicht gibt. "Fabian ist ein sehr talentierter Badmintonspieler und eine herausragende Persönlichkeit", sagt Heinz Kelzenberg, Abteilungsleiter Badminton bei Roths aktuellem Bundesliga-Klub TV Refrath, gegenüber WDR . "Er wird sich noch weiterentwickeln, bringt jedoch bereits jetzt für sein Alter technische, taktische und mentale Fähigkeiten mit, die man nur ganz selten findet."

Die Weichen für die nähere Zukunft sind jedenfalls gestellt. Ab Sommer spielt Roth in der Bundesliga für Meister und Vorzeigeklub 1. BC Bischmisheim, für den auch Zwiebler auf Punktejagd geht. Außerdem steht aufgrund von Umstrukturierungen im Badminton-Verband der Wechsel vom Stützpunkt in Saarbrücken nach Mülheim an der Ruhr an.

Ergebnisse werden wichtiger

"Das wird spannend, weil sich durch die Reformen im DOSB auch im Badminton viel ändert", sagt Roth. Ergebnisse sollen mehr zählen, nicht unwichtig für eine Sportart wie Badmintion, die als einzige olympische Disziplin bisher noch keine Medaille in die deutsche Sammlung eingebracht hat. Vielleicht kann Roth ja eines Tages auch diesen Makel in der asiatisch dominierten Sportart beseitigen. Zunächst aber wäre schon der deutsche Meistertitel in Bielefeld ein Meilenstein in der noch jungen Karriere.

Stand: 01.02.2017, 12:57