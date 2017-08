Wissenschaftler: E-Sport erfüllt Kriterien einer Sportart

Umsatz nicht mehr weit von etablierten Sportarten entfernt

Eine Studie der Unternehmensberatung Deloitte und des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) sagt dem E-Sport ein rasantes Wachstum voraus. 2016 seien damit in Deutschland 50 Millionen Euro umgesetzt worden, hauptsächlich über Werbung, Sponsoring und große Turniere. In drei Jahren soll der Umsatz bei 130 Millionen liegen. Gegen die knapp 2,4 Milliarden Euro der Fußball-Bundesliga ist das zwar wenig. Jedoch sei der E-Sport " nicht mehr weit von den anderen etablierten Sportarten wie Handball, Basketball oder Eishockey entfernt ", schreiben die Deloitte-Berater.

Viele Länder sind schon weiter

Shaquille O`Neal

International sind viele Länder schon weiter. Große Märkte sind Asien und die USA, wo sich Ex-Basketballspieler Shaquille O`Neal und Baseballstar Alex Rodriguez am US Team NRG eSports beteiligen. Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher investiert in den eSport-Wettanbieter Unikrn. Auch in Europa tut sich einiges. In einer norwegischen Schule sei E-Sport als Unterrichtsfach eingeführt worden, sagt Froböse. In den Niederlanden und in Frankreich sind die Fußball-Erstliga-Vereine laut Dutt inzwischen verpflichtet, eine E-Sport-Abteilung einzurichten.

Schalke fährt zum Interactive Club World Cup