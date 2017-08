Dazu passt, dass sein ehemaliger Vize und jetziger Nachfolger Friedrich Dieck ihn noch am Montag zum Ehrenpräsident des Eissportverbandes vorschlug. Was die anwesenden Vertreter von rund 30 der cirka 80 Mitglieds-Vereinen durchwinkten. Wie ein Insider dem WDR sagte, war das eine " Alleinentscheidung von Dieck ", mit den beiden neuen Vizepräsidenten Cordula Meisgen (EV Krefeld) und Bernd Häuser (Eintracht Dortmund) sei das nicht abgesprochen gewesen.

LSB will mit neuen Präsidium reden

Entsprechend skeptisch bleiben die Kritiker, dass im NRW-Eissport nun wirklich eine neue Zeit anbricht, auch die beim Landessportbund. Offiziell sagt LSB -Sprecher Frank-Michael Rall, man werde " das neue Präsidium zu einem Gespräch einladen ". Die eingefrorenen Fördergelder seien ohnehin keine " Maßnahme gegen Herrn Sorge " gewesen. Die sei nur nötig gewesen, weil der Eissportverband keine überzeugenden Belege hätte vorlegen können, was mit dem Geld passiert sei. Wenn das künftig wieder anders wird, fließe auch das Geld wieder.

Ex-Präsident Sorge will Gelder noch eintreiben

Sorge ist derweil der Ansicht, dass seinem Verband auch das nicht gezahlte Geld aus den Vorjahren zusteht. Ebenso die nicht gezahlten Ordnungsgelder der längst ausgetretenen Eishockey-Funktionäre. Insgesamt geht es um mehrere hunderttausend Euro. Vorsorglich hatte er die schon mal in seinen am Montag vorgelegten Kassenbericht geschrieben, den ein Experte gegenüber dem WDR " abenteuerlich " nennt. " Sorge hat so getan, als sei alles in Ordnung und als würde der LEV das Geld in jedem Fall bekommen. Das kann man auch anders sehen ."

Sorge selbst ist dennoch optimistisch. Und gleich wieder angriffslustig: Das neue Präsidium habe ihn gebeten, trotz seines Rückzugs die letzten Eishockey-Angelegenheiten des Verbands zu übernehmen. Sein Ende als Präsident bedeute nicht, dass er das Geld aufgegeben habe. " Da sollte niemand anfangen, sich zu freuen ", sagt er. Ein Rückzug hört sich anders an.

