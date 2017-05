Eishockey-WM - Turnierpremiere gegen die USA

Deutschland als krasser Außenseiter ins Auftaktspiel

Mit großer Vorfreude, aber auch als krasser Außenseiter geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in ihr Auftaktspiel bei der Eishockey-WM in Köln. Gegner am Freitag (05.05.2017, 20.15 Uhr) sind die hochgehandelten USA.