Die Vorfreude auf die Eishockey-WM steigt

Sportschau | 03.05.2017 | 01:29 Min. | Verfügbar bis 03.05.2018 | Das Erste

Am Freitagabend beginnt für die deutsche Nationalmannschaft in Köln die WM mit einem Spiel gegen ein starkes Team aus den USA. Für die gemeinsame WM mit Paris wurde in der Domstadt auch schon ein kleiner Eifelturm aufgebaut.