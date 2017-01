Uwe Krupp - Ein "Kölsche Jung" in der Hall of Fame

Gemeinsam mit Krupp wurden unter anderem die früheren NHL -Stars Joe Sakic ( USA ) und Teemu Selanne (Finnland) in die Hall of Fame berufen, wie am Dienstag (17.01.2017) bekannt wurde. Die offizielle Zeremonie erfolgt am 21. Mai, dem Schlusstag der Eishockey- WM 2017, in seiner Geburtsstadt Köln.

Krupps Karriere begann beim KEC

Uwe Krupp (r.) feierte 1996 mit den Colorado Avalanche den Gewinn des Stanley-Cups.

Der heute 51-jährige hatte seine Karriere als Spieler beim Kölner EC begonnen, wo er als Nachwuchstalent und Juniorennationalspieler 1982 in die Profimannschaft kam. Mit dem KEC feierte Krupp zwei Meisterschaften (1984, 1986). Dann wagte er den Schritt nach Übersee, und das mit Erfolg: Er schoss die Colorado Avalanche 1996 mit seinem Siegtor im vierten Finalspiel bei den Florida Panthers zum Meistertitel und avancierte damit zum ersten deutschen Stanley-Cup-Gewinner. 2002 wiederholte der Verteidiger den Titelgewinn mit den Detroit Red Wings.

Nach seiner Zeit in Nordamerika mit 810 NHL-Spielen und fünf Jahren als Coach der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, die er 2010 bei der Heim-WM auf Platz vier führte, kehrte er 2011 als Trainer und Sportmanager nach Köln zurück.

DEL -Trainer des Jahres 2013

Mit den Haien landete er 2013 und 2014 im Playoff-Finale der DEL . 2013 wurde er in der Liga als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Nach einem schlechten Start in die Saison 2014/15 wurde Krupp in Köln entlassen. Er heuerte kurze Zeit später beim Liga-Konkurrenten Eisbären Berlin an, wo er heute noch tätig ist.

Stand: 18.01.2017, 11:27