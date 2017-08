Kölner Haie mit runderneuerter Offensive

So lief die vergangene Saison

Eine turbulente Spielzeit 2016/17 endete für die Kölner Haie mit dem Aus im Viertelfinale gegen Wolfsburg. Gemessen an den eigenen Ansprüchen und der Qualität des Kaders war das eine herbe Enttäuschung. Zuvor hatten die Haie Top-Spieler Patrick Hager supendiert, ohne dass ganz klar wurde, aus welchem Grund. Von "teamschädigendem Verhalten" war die Rede.

Der Nationalspieler war in der Hauptrunde der beste Kölner Angreifer gewesen. In einer Offensive, die ansonsten wenig zusammen brachte. Während die Defensive mit nur 109 Gegentreffern in der gesamten Saison glänzte, schossen die Haie zu wenig Tore. In den sieben Playoff-Spielen schafften sie nur acht Treffer, lediglich drei davon erzielten Stürmer.

Wer kommt, wer geht?

Die Torflaute der vergangenen Saison hat die Haie dazu veranlasst, ihre Offensive rundzuerneuern. Max Reinhardt, Dane Byers, Johannes Salmonsson und Travis Turnbull mussten den Klub verlassen. Der Vertrag mit dem in Ungnade gefallenen Hager wurde aufgelöst, um dessen Wechsel nach München zu ermöglichen.

Während für die Defensive lediglich Youngster Dominik Tiffels neu dazukommt, verpflichteten die Haie mit Ben Hanowski, Justin Shugg, Dylan Wrugg und Felix Schütz erfahrene Angreifer, die sich in der DEL auskennen. Nachdem sich Angreifer Alexandre Bolduc im Training schwer am Knie verletzt hat, holte Sportdirektor Mark Mahon noch Blair Jones als Ersatz. Der Kanadier war in seiner ersten DEL -Saison für die Iserlohn Roosters durch überhartes Spiel auffällig geworden und von Iserlohns Coach Jari Pasanen im Januar aus dem Team geworfen worden. "Es ist für mich eine neue Chance" , sagt Jones nun. Er wolle die vergangene Spielzeit am liebsten vergessen.

Trainer Clouston muss liefern

Für Trainer Cory Clouston wird die Saison zur Bewährungsprobe. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2019, aber der Kanadier, der im Januar 2016 den glücklosen Nilkas Sundblad beerbte, muss nun liefern. Als erste Maßnahme nach seinem Heimaturlaub machte er den langjährigen NHL -Verteidiger Christian Ehrhoff zum neuen Kapitän, nachdem Moritz Müller zuvor schon angedeutet hatte, das Amt abgeben zu wollen.

"Moritz kann sich ein bisschen mehr auf sein eigenes Spiel konzentrieren, es ist nichts gegen ihn" , sagte Clouston. "Christian ist der erfahrenste Spieler, die Dynamik in der Führungsgruppe wird sich dadurch ein bisschen ändern." Auch das könnte ein Faktor werden. Nach der enttäuschenden Saison 2016/2017 musste sich die sportliche Leitung den Vorwurf gefallen lassen, dass Team nicht genug vor dem Einfluss der ungeduldigen Klubführung abgeschottet zu haben. Ehrhoffs Erfahrung kann helfen, dieses Manko zu beseitigen.

Erwartungen an die neue Saison

Die Kölner Haie zählen immer zu den Mitanwärtern auf die Meisterschaft, auch wenn der letzte Titel schon 15 Jahre zurückliegt. Offiziell sehen sich die Haie deshalb auch lieber in der Rolle des Jägers. Die Vorbereitung lief bislang aber eher durchwachsen. In fünf Testspielen setzte es drei Niederlagen, darunter eine besonders schmerzliche gegen die Krefeld Pinguine (3:7).

Erstaunlich war, dass vor allem die Defensive, das vermeintliche Prunkstück der Kölner, in den Tests 22 Gegentreffer kassierte. Trainer Clouston will die Ergebnisse allerdings nicht überbewerten, da man in der Vorbereitung vor allem viele Dinge ausprobiere. Beim Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven zum Saisonauftakt am 8. September wird sich zeigen, ob diese These der Realität standhält.

Stand: 31.08.2017, 14:07