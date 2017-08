Iserlohn nimmt seine Spieler in die Pflicht

So lief die vergangene Saison

Die Roosters aus Iserlohn waren mit großen Hoffnungen in die letzte Saison gestartet. Im Jahr zuvor hatte der Klub mit Platz 3 seine beste Hauptrundenplatzierung erreicht und war in den Playoffs bis in das Viertelfinale gekommen. Doch darauf folgte der Absturz: Platz 13 und damit der vorletzte Tabellenplatz in der Hauptrunde sowie die zweitschlechteste Abwehr mit 171 kassierten Gegentoren standen am Ende der 52 Ligaspiele zu Buche. " Als wir zu Saisonbeginn auf den Kader geschaut haben, waren wir eigentlich sicher, unsere Serie der guten Platzierungen fortzusetzen. Es kam anders ", erinnerte sich Geschäftsführer Wolfgang Brück während der Jahreshauptversammlung des Klubs im Sommer.

Man habe verkannt, wie wichtig Führung und Charakter in einer Mannschaft sind. " Einige Jungs sind mit voller Einsatzbereitschaft zum Training, zum Spiel gekommen, andere nicht ", kritisierte Brück einen Teil der Mannschaft, ohne sich vor der eigenen Verantwortung zu drücken: " Wir hätten alle, der Vorstand, die sportliche Leitung, eingreifen müssen. Das war in den Jahren davor nicht nötig ." Immerhin kam das Team zum Ende der Saison wieder in die Spur. " Junge Spieler haben sich in den Vordergrund gespielt und ich werde darauf dringen, dass unsere Trainer unseren jungen Spielern mehr Chancen geben. "

Wer kommt, wer geht?

Als Manager Karsten Mende die Eishockey-WM verfolgte, dürfte er froh gewesen sein, dass er vor dem Turnier den Vertrag mit Dänemarks Nationalkeeper Sebastian Dahm fix gemacht hatte. Der 30-Jährige, der zuletzt beim österreichischen Erstligisten Graz im Tor stand, spielte eine hervorragende WM, hielt gerade beim 3:2-Sieg gegen Deutschland überragend und wäre für die Roosters danach wohl nicht mehr zu haben gewesen. Vier von acht Verteidigern verließen den Klub im Sommer. Mit Kevin Schmidt (Dornbirner EC), Sasa Martinovic (Nürnberg Ice Tigers) und dem erfahrenen Norweger Alexander Bonsaksen (Tappara Tampere) hoffen die Iserlohner, in diesem Jahr die Defensivprobleme der vergangenen Saison in den Griff zu bekommen. Möglicherweise wird noch ein Verteidiger verpflichtet.

Iserlohns neuer Keeper Sebastian Dahm brachte bei der WM die deutschen Stürmer mit tollen Paraden zur Verzweiflung.

Sechs neue Spieler wurden für die Offensive geholt, darunter mit den Amerikanern Chris Brown (Hartford Wolf Pack), Justin Florek (Milwaukee Admirals) und Travis Turnbull (Kölner Haie) drei Stürmer mit NHL-Erfahrung. Von den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven kommt mit Jack Combs der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit. Chad Costello, der zuletzt mit sehr guten Scorerleistungen in der ECHL (East Coast Hockey League) auf sich aufmerksam machte, will sich nun auch in Deutschland beweisen.

Trainer Jari Pasanen setzt auf Familienväter

Seit Herbst 2013 ist Jari Pasanen Chefcoach am Seilersee. Vor knapp 30 Jahren war er nach Bielefeld gekommen, um zu studieren, und hatte seine Karriere als Spieler für vier Jahre unterbrochen. Mittlerweile hat der 53-Jährige einen deutschen Pass.

Jari Pasanen

Ihm waren neben den sportlichen Qualifikationen auch das Bewusstsein für Verantwortung bei den Neuen wichtig. " Wir haben einige Familienväter jetzt mit dabei, die mit ihren Frauen und Kindern nach Iserlohn kommen und einen geregelten Tagesablauf haben ", wird der Coach in den "Eishockey News" (Sonderheft) zitiert. "Ich glaube, dass das einiges vereinfachen wird ", so der Trainer.

Erwartungen an die neue Saison

In den Vorbereitungsspielen kam das neue Team zunächst nicht so recht in die Spur, kassierte Niederlagen, wie etwa gegen die Liga-Konkurrenz aus Krefeld. Mit dem ersten Sieg in der Vorbereitung gegen Frederikshavn White Hawks beim Turnier in Bremerhaven und dem anschließenden Finalsieg gegen die Gastgeber war aber zu sehen, dass das Pasanen-Team in der neuen Spielzeit eine andere Rolle einnehmen könnte, als zuletzt.

Elf Spieler aus dem 24-köpfigen Kader sind bereits älter als 30 Jahre. Mit ihrer Erfahrung sollen sie die jüngeren Spieler wie Jake Weidner oder Denis Shevyrin führen und mitreissen. Insgesamt scheinen die Roosters auf einem guten Weg, der Kader ist klein, aber ausgeglichen besetzt. Entscheidend wird sein, ob das Team tatsächlich die Verantwortung übernehmen kann, die gefordert wird.

Stand: 28.08.2017, 13:12