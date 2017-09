Düsseldorfer EG startet in die "Nach-Kreutzer-Ära"

Erwartungen an die neue Saison

Ohnehin lässt sich Pellegrims nicht gerne in die Karten schauen. Das wurde auch bei der Frage nach dem Saisonziel deutlich: " Wir wollen das erste Spiel am 8. September gewinnen. Wenn das beendet ist, schauen wir es uns in der Analyse an und bereiten uns auf das zweite Spiel vor ", sagte der Trainer gegenüber der "Eishockey News".

Der Sportliche Leiter wird da schon konkreter: " Natürlich ", so sagte Mondt, " sind die Playoffs das Ziel ". Der 39-Jährige sagte in einem Interview mit der "Rheinischen Post" aber auch: " Das Viertelfinale direkt zu erreichen, ist schwer, nahezu unrealistisch, wenn keiner der Top-Sechs schwächelt. "

Wie schwer es für die DEG wird, zeigte auch die Vorbereitung, die für den Verein rein ergebnistechnisch mit drei Erfolgen und fünf Niederlagen nicht wirklich zufriedenstellend verlief. Für Shootingstar Maxi Kammerer ist das jedoch kein Grund zur Beunruhigung: " Testspiel-Ergebnisse sind zweitrangig. Entscheidend ist doch, dass wir im ersten Saisonspiel in Top-Verfassung sind. " Und das steigt am 8. September zu Hause gegen die Augsburger Panther.

Stand: 04.09.2017, 14:22