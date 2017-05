24 Stunden nach dem Traumstart in die Heim-WM hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft eine weitere Überraschung deutlich verpasst. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm unterlag einen Tag nach dem 2:1 gegen die USA am Samstag (06.05.2017) in Köln dem neunmaligen Weltmeister Schweden mit 2:7 (1:1, 1:3, 0:3).

Die Kölner Patrick Hager (17.), der bereits sein zweites WM-Tor erzielte, und Philip Gogulla (26.) trafen vor 18.673 Zuschauern für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die zweimal einen Rückstand aufholte. Den 33. Sieg der Schweden im 36. WM-Duell sicherten Oliver Ekman-Larsson (7.), Victor Rask (21.), Linus Omark (36.), Jonas Brodin (40.), Gabriel Landeskog (50.) und William Nylander (51. und 52.).

Der Olympiasieger von 1994 und 2006, der zum Auftakt 1:2 nach Penaltyschießen gegen Russland verloren hatte, übernahm mit vier Punkten die Tabellenführung in der Gruppe A. Die deutsche Mannschaft folgt mit einem Zähler weniger auf dem dritten Rang. Dritter Vorrundengegner ist am Montag Rekordweltmeister Russland.

Greiss erneut im Kasten

Sturm hatte etwas überraschend erneut NHL-Star Thomas Greiss ins Tor geschickt. "Er ist momentan in einem Rhythmus, in dem er das zweite Spiel noch mal braucht", sagte der Bundestrainer.

Und der Goalie der New York Islanders hatte gleich wieder Schwerstarbeit zu verrichten. Die Schweden mit 16 NHL-Profis spielten noch dominanter als die Amerikaner tags zuvor, Greiss lieferte Paraden im Minutentakt. Ekman-Larssons abgefälschter Schuss, der im Netz landete, war bereits der neunte der Tre Kronor. Die Deutschen hatten bis dahin noch nicht einmal den Puck auf das schwedische Tor gebracht.

DEB-Team kommt zweimal zurück

Der Ausgleich fiel überraschend, als Torhüter Viktor Fasth Hagers verdeckten Schuss zu spät sah. Dass es am Ende des ersten Drittels 1:1 stand, war allein Greiss zu verdanken, der nach 20 Minuten bereits 21 Schüsse abgewehrt hatte.

Nur 23 Sekunden nach Wiederbeginn geriet die DEB-Auswahl erneut in Rückstand, doch Gogulla glich in Überzahl aus. Nach Omarks 2:3 endete das zweite Drittel besonders bitter: Drei Sekunden vor der Sirene traf Brodin. Damit war die Partie entschieden.

Nach dem siebten Gegentor nahm Sturm Greiss vom Eis. In der Verteidigung fehlte erneut der verletzte Kapitän Christian Ehrhoff.

"Das ist schon ein bisschen enttäuschend, wir haben uns Besseres vorgenommen", kommentierte Felix Schütz die Niederlage. "Das Ergebnis ist ein bisschen hoch, aber das müssen wir abhaken. Wir müssen jetzt nach vorne schauen!"

Noch alle Chancen aufs Viertelfinale

Dank der drei Punkte aus dem Auftaktmatch kann der Gastgeber die 33. Niederlage im 36. WM-Spiel gegen Schweden verkraften. Fraglich ist aber, wie die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes die Packung bis zur nächsten großen Herausforderung gegen Rekordweltmeister Russland wegsteckt. Die Chancen auf das Viertelfinale sind trotz der Niederlage noch intakt. Ein Eismärchen wie beim Halbfinaleinzug vor sieben Jahren bei der bislang letzten Heim-WM bleibt weiter möglich.