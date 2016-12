Krisentreffen in der Hauptstadt

Die Krefeld Pinguine stecken in der Krise. Hoffnungsträger ist Trainer Rick Adduono, der den Tabellenletzten noch in die (Pre-)Playoffs führen soll. Im vorletzten Spiel des Jahres tritt der Klub am Mittwoch (28.12.2016) bei den Eisbären Berlin an.