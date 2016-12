Ehrhoff kehrt mit den Haien nach Krefeld zurück

Christian Ehrhoff rechnet am Freitag (19.30 Uhr) im Spiel seiner Kölner Haie bei seinem Heimatclub Krefeld Pinguine mit Pfiffen gegen ihn. " Ich verstehe die Emotionen, unabhängig davon, wie sie ausfallen ", sagte der 34 Jahre alte frühere NHL -Verteidiger in einem Kurz-Interview der Deutschen Eishockey Liga. " Dennoch würde ich lügen, wenn ich sage, dass alles spurlos an mir vorbei geht. Das wird auch für mich nicht leicht. Aber da muss ich jetzt durch. "

Der in Moers geborene Ehrhoff hatte seine Karriere bei den Pinguinen gestartet und war mit Krefeld 2003 Meister geworden, ehe er in Nordamerika für San Jose, Vancouver, Buffalo, Pittsburgh, Los Angeles und Chicago 862 NHL-Spiele (81 Tore) absolviert hatte. Während des NHL-Lockouts 2012/2013 hatte Ehrhoff zwischenzeitlich wieder für Krefeld gespielt.

Der DM-Titel mit Krefeld war sein "bester Moment"

Christian Ehrhoff im Krefelder Trikot während des NHL-Lockouts 2012.

An diesem Freitag spielt er in seiner 225. DEL-Partie erstmals gegen seinen Heimatclub. " Ich freue mich auf Weihnachten. Und es gibt bestimmt Spiele, auf die ich mich mehr freuen könnte ", sagte Ehrhoff. Im Oktober entschied sich der einst bestbezahlte Eishockey-Verteidiger der Welt für die Haie, nachdem ein geplatztes Engagement bei den Boston Bruins seine NHL-Karriere beendet hatte.

Im Umfeld der Pinguine war die Enttäuschung über Ehrhoffs sportlichen Umzug nach Köln groß. " Ich verstehe, dass die Krefelder Fans traurig darüber sind, dass ich nicht gekommen bin. Mein Herz hört aber nicht auf, für Krefeld zu schlagen, wenn ich ausgepfiffen werde ", so Ehrhoff. Er bezeichnet den Gewinn des DM -Titels mit den Pinguinen als seinen "bislang besten Moment" als Sportler.

Im Stanley-Cup -Finale scheiterte Ehrhoff 2011 knapp mit Vancouver

Das liegt allerdings auch daran, dass dem 34-Jährigen der Gewinn der unter Eishockeyprofis begehrtesten Trophäe verwehrt blieb. Er stand in der National Hockey League ( NHL ) 2011 mit den Vancouver Canucks zwar im Stanley-Cup-Finale, scheiterte damals aber knapp in sieben Spielen an Boston mit seinem Nationalmannschaftskollegen Dennis Seidenberg.

Rick Adduono steht bei den Pinguinen wieder an der Bande.

Neben Ehrhoff gibt es am Freitag noch einen weiteren Rückkehrer. Rick Adduono kehrt auf die Trainerbank der Pinguine zurück. Der Kanadier hatte die Krefelder bereits von 2009 bis 2015 betreut, ehe Franz Fritzmeier das Ruder übernahm. Letzterer musste in dieser Woche seinen Hut nehmen und wieder für seinen Vorgänger Platz machen. Zuvor waren die Krefelder nach sieben Niederlagen in Serie ans Tabellenende der Liga abgestürzt.

Während sich Krefeld und Köln im Derby gegenseitig die Punkte abknöpfen, empfängt die Düsseldorfer EG Bremerhaven, und die Iserlohn Roosters wollen sich mit einem Auswärtssieg bei den Mannheimer Adlern auf Heiligabend einstimmen.