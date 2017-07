Die Kölner Haie haben einen alten Bekannten verpflichtet: Nationalspieler Felix Schütz kehrt aus Schweden zurück. Das teilte der Verein am Dienstag (11.07.2017) mit. Der 29 Jahre alte Stürmer war zuletzt beim schwedischen Club Rögle BK aktiv. Schütz spielte schon 2011/12 und 2012/13 für Köln und erreichte das Finale 2013.

Damit umfasst der Haie-Kader für die neue DEL -Saison 27 Spieler. Schütz bringe offensive Kreativität sowie viel Erfahrung mit und sei vielseitig einsetzbar, sagte Haie-Sportdirektor Mark Mahon.

In Russland Erfahrung gesammelt

Schütz hatte bereits 2005 den Sprung nach Nordamerika gewagt, wo er in der Junioren-Liga QMJHL spielte und 2006 von den Buffalo Sabres in der vierten Runde gedraftet wurde. 2010 unterschrieb Schütz bei Ingolstadt, bevor er zu den Haien wechselte. Zwischen 2013 und 2016 spielte Schütz vorrangig in der russischen KHL , wechselte anschließend nach Schweden.

Jetzt kehrt der gebürtige Erdinger also zurück an den Rhein. Bei den Haien erhält er die Nummer 55.

