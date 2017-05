Köln und die Eishockey-WM

Die Begegnung Schweden gegen Russland macht den Auftakt. Wenn die beiden großen Eishockey-Nationen am Freitag, 5. Mai, um 16.15 Uhr in der Kölner Arena aufeinandertreffen, beginnt eine Serie von insgesamt 34 Spielen bei dieser Weltmeisterschaft in der Kölner Arena. Auch das deutsche Team greift am Eröffnungstag ins Geschehen ein. Um 20.15 Uhr sind die USA Gegner bei der Turnierpremiere für die Deutschen.

17 Tage Spitzen-Eishockey

Inklusive zweier Viertelfinals, der beiden Halbfinal-Duelle und des Endspiels sind es 34 Begegnungen, die während der 17 Tage dauernden Weltmeisterschaft in Köln gespielt werden. Köln ist bereits zum dritten Mal Austragungsort einer Eishockey-WM. Und der Veranstalter zeigt sich bereits zufrieden. Vier der sieben deutschen Gruppenspiele in der 18.500 Zuschauer fassenden Arena sind bereits nahezu ausverkauft.