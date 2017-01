Die Talfahrt der Iserlohn Roosters

Wieder war die Enttäuschung groß in der Eissporthalle am Seilersee. Die Iserlohn Roosters hatten sich viel vorgenommen für das prestigeträchtige Westduell gegen die Düsseldorfer EG . Am Ende stand mit dem 2:6 die nächste Niederlage. Es war bereits die siebte Schlappe aus den letzten acht Spielen. Nur gegen die Straubing Tigers gelang im ersten Match des neuen Jahres ein knapper 3:2-Erfolg nach Verlängerung. Nun zieren die Schützlinge von Trainer Jari Pasanen das Tabellenende der DEL .

Stimmung kippt

Dabei sollte doch alles besser werden in 2017. Mit dem neuen Jahr wollte man anknüpfen an die glorreiche Vorsaion. Damals legten die Iserlohner eine exzellente Runde hin, die sie als Dritter abschlossen. So gut wie noch nie. Auch wenn es in den Playoffs ein frühes Ausscheiden gegen die Nürnberg Icetigers gab, wurde die Saison 2015/2016 als erfolgreichste der Vereinsgeschichte gefeiert.

Von Festtagslaune kann nun keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Mittlerweile ist die Stimmung gekippt. " Wir haben die Schnauze voll ", skandierten die Roosters-Fans bereits nach der Niederlage im letzten Spiel des Jahres gegen die Augsburg Panther. Trainer Pasanen hat dafür sogar Verständnis: "Wenn man unseren Tabellenstand betrachtet, ist es schon unglaublich, dass die Fans uns bis zu diesem Zeitpunkt der Saison bedingungslos unterstützt haben. Dass die Enttäuschung nun groß ist, kann ich nachvollziehen ", sagte Pasanen.

Zweitschwächster Angriff

Ein Dutzend Neuzugänge musste der Coach, der seinen Vertrag im Dezember verlängerte, vor der neuen Serie einbauen. Der Umbruch lief alles andere als reibungslos. In der Vorsaison noch stärkste Offensive stellen die Iserlohner aktuell nach Schwennigen den schwächsten Angriff in der DEL. Bestes Beispiel, dass man bei den Neuzugängen nicht das beste Händchen bewies: Der Vertrag des mit viel Vorschuss geholten Stürmers Ashton Rome, der sogar das Vizekapitänsamt besetzte, wurde bereits Ende Oktober aus Leistungsgründen aufgelöst. Vor der alten Saison war die Trefferquote bei den neuen Spielern viel besser. Damals schlugen vor allem auch die als Ergänzungsspieler geholten Akteure voll ein.

Die Vereinsverantwortlichen hatten wohlweislich schon vor dieser Saison die Erwartungen gedämpft. Ein Platz unter den ersten Zehn und damit zumindest das Erreichen der Pre-Playoffs war als Zielmarke ausgegeben worden. Doch selbst das könnte eng werden. Derzeit beträgt der Rückstand auf den aktuellen Tabellenzehnten, die Straubing Tigers, sieben Punkte. Immerhin 16 Partien sind allerdings in der regulären Saison noch zu absolvieren. " Es ist klar, dass es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen jetzt Vollgas geben, um wenigstens die Pre-Playoffs zu erreichen ", sagte Torwart Mathias Lange nach der Niederlage gegen Düsseldorf. Am kommenden Freitag könnte die Trendwende nun endlich eingeleitet werden. dann gastiert der Tabellenvorletzte Schwenninger Wild Wings zum Krisengipfel in der Eishalle am Seilersee.

Video-Hit mit Mannschaftsbus

Bei allem Frust dieser Tage punkteten die Roosters wenigstens auf anderem Terrain. Auf der Fahrt zum Auswärtsspiel nach München veröffentlichte Mannschaftsleiter Charles Kirchhoff bei Facebook ein Video, dass zeigt wie der Teambus auf der völlig verschneiten Autobahn am stockenden Verkehr vorbeirauscht. Das kleine Filmchen wurde ein Quoten-Hit und erreichte mehr als 20.000 Aufrufe. Endlich mal wieder auf der Überholspur - das soll nun auch für die Kufencracks auf dem Eis gelten.

Stand: 09.01.2017, 14:30