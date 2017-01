Kölner Haie triumphieren in München

Zwei Tage nach dem 0:6 beim Liga-Neuling erkämpften sich die Kölner am Sonntag (01.01.17) einen 2:1-(1:0,0:0,1:1)-Erfolg beim Tabellenführer. In Überzahl wurde Corey Potter zum entscheidenden Torschützen. Vor 10.000 Zuschauern in der Olympiahalle traf der Verteidiger in der 48. Minute. Münchens Mads Christensen hatte zuvor im dritten Drittel die frühe Haie-Führung durch Nationalspieler Patrick Hager ausgeglichen.

Von Beginn an spielten die Haie konzentriert und gut geordnet. In Minute sieben nahm sich Patrick Hager dann ein Herz, zog von der rechten Seite nach innen vor das Münchener Tor und schob die Scheibe vorbei an EHC-Keeper David Leggio zum 0:1 ein. Der KEC auch im weiteren Spielverlauf in der Defensive meist Herr der Lage und hätte vorne sogar erhöhen können.

Ausgleich im Schlussdrittel

Im Mittelabschnitt agierten die Haie weiterhin stabil in der Verteidigung, auch wenn die Gastgeber etwas mehr Freiräume bekamen. Der KEC lauerte auf Konter, wurde aber bei guten Gelegenheiten im letzten Moment von der Scheibe getrennt. Zu Beginn des Schlussdrittels konnte der EHC durch eine Direktabnahme von Mads Christensen zunächst ausgleichen - 1:1 (44.).

Doch die Haie steckten nicht auf: Im ersten KEC-Powerplay des Abends lief die Scheibe gut, landete irgendwann bei Corey Potter auf der linken Seite, von wo er mit einem Gewaltschuss die erneute Führung in die Maschen hämmerte (48.). In der Schlussphase erhöhten die Münchener dann nochmal den Druck, doch einen weiteren Treffer ließen die Haie nicht mehr zu.

"Wollten Reaktion zeigen"

"Wir wussten, dass in München heute eine große Herausforderung auf uns wartet, wollten aber unbedingt eine Reaktion auf die Niederlage in Bremerhaven zeigen. Dafür musste jeder Spieler eine starke Leistung abrufen. Das ist gelungen" , erklärte Haie-Headcoach Cory Clouston nach der Partie.

Der Tabellen-Erste München kassierte damit nach zehn Siegen vor heimischem Publikum nacheinander erstmals wieder eine Niederlage. Mit sechs Punkten Vorsprung vor den Nürnberg Ice Tigers liegt die Mannschaft von Trainer Don Jackson weiter vorn. Die Kölner stellten mit nun 59 Punkten den Anschluss zum Vierten Adler Mannheim her (60). Schon am Dienstag treffen beide Teams in Köln wieder aufeinander.

dpa/sid | Stand: 02.01.2017, 08:50