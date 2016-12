Krefeld Pinguine gewinnen Krisengipfel in Berlin

Die Krefeld Pinguine haben ihre eigene Krise am Mittwoch nach zuvor neun Niederlagen in Folge etwas entschärft und die von den Eisbären Berlin gleichzeitig verschärft. Zwei Tage nach der höchsten Saisonniederlage in Ingolstadt (1:7) unterlag der siebenfache Champion der Deutschen Eishockey Liga vor eigenem Publikum gegen Tabellenschlusslicht Krefeld Pinguine mit 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) nach Verlängerung. Marcel Müller schoss das entscheidende Tor für Krefeld.

Vor der Partie stand beim Tabellenachten aus Berlin zunächst der Sportliche Leiter Stefan Ustorf im Mittelpunkt. Für seine Verdienste als Profi wurde das Banner mit seiner Rückennummer 14 unter das Dach der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gezogen. Vor mehr als 14.400 Zuschauern wollte anschließend aber keine rechte Stimmung aufkommen. Trotz bester Berliner Chancen waren es die Gäste vom Niederrhein, die dank Daniel Pietta in Führung gingen (15.).

Für Krefeld ist es der erste Sieg unter Rick Adduono

Nach einem torlosen Mitteldrittel gelang den Eisbären in der 48. Minute durch Jamie MacQueen zunächst der Ausgleich. Dragan Umicevic sorgte in Überzahl aber für die erneute Krefelder Führung (56.). Diese konnte Micki Dupont eine Minute vor der Schlusssirene zwar erneut egalisieren, aber in der Verlängerung behielten die Krefelder dank Müller die Oberhand. Für die Pinguine war es im dritten Anlauf der erste Sieg unter ihrem neuen Trainer Rick Adduono.

Die Kölner Haie bejubelten einen 3:2-Heimsieg gegen die Iserlohn Roosters.

Der dritte Sieg der Kölner Haie in Serie war am Mittwoch gleichbedeutend mit der vierten Schlappe in Folge für die Iserlohn Roosters. Die Iserlohner erwischten dank des Treffers von Blaine Down zwar den besseren Stadt in die Partie, gerieten aber noch vor Ende des ersten Drittel ins Hintertreffen. Johannes Salmonsson und Ryan Jones drehten das Spiel. Im Mittelabschnitt legte der Kölner Dane Byers den dritten Treffer nach, und Iserlohn gelang durch Jason Jaspers kurz vor der Schlusssirene lediglich noch der Anschlusstreffer zum 2:3.

Das frühe Tor von Alexander Barta ist für die DEG zu wenig

Die Düsseldorfer EG erlebt nach dem 1:7 in Mannheim am 2. Weihnachtsfeiertag zwar kein erneutes Debakel, war bei den Grizzlys Wolfsburg auswärts aber wieder chancenlos. Wie Iserlohn in Köln, so durfte auch die DEG eine frühe Führung bejubeln. Der Treffer von Alexander Barta in der 4. Minute blieb in Niedersachsen aber der einzige rheinische Jubel des Abends. Tyler Haskins, Brent Aubin (2) und Jeremy Dehner bescherten den Grizzlys einen 4:1-Erfolg.