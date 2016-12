Haie behalten gegen Straubing die Oberhand

Die Haie bezwangen am Montag (26.12.2016) die Straubing Tigers mit 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) und blieben Tabellenfünfter. Köln begann vor 11.278 Zuschauern druckvoll und erspielte sich im ersten Drittel eine Vielzahl von Chancen. Die beste Möglichkeit hatte Ryan Jones (11.), der bei einem Schuss aus der Drehung am Pfosten scheiterte.

Im zweiten Abschnitt gingen die Haie in Führung: Nach einem von Straubings Keeper Dimitri Pätzold zur Seite abgewehrten Schuss traf Fredrik Eriksson (25.) zum 1:0. Köln kontrollierte weiter die Partie, klare Möglichkeiten waren aber selten.

Krimi in der Schlussphase

Gegen Ende des Schlussabschnitts wurde es dann turbulent: In einem offenen Schlagabtausch fielen vier Tore in knapp fünf Minuten. Zunächst glich Straubings Dylan Yeo (52.) zum 1:1 aus, Köln ging im Gegenzug durch Philip Gogulla (54.) erneut in Führung. Nur zwei Minuten später traf Straubings Sandro Schönberger (56.) zum 2:2. Eine Minute später jubelten die Haie-Fans über das 3:2 durch Patrick Hager (57.), der den Puck aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Die Gäste warfen alles nach vorne und kamen fast erneut zum Ausgleich, doch der Pfosten stand im Weg. Mit einem Befreiungsschlag traf Kai Hospelt (60.) in den Schlusssekunden ins leere Straubinger Tor zum 4:2-Endstand.

Düsseldorfs Aufholjagd endet in Mannheim

Die Düsseldorfer EG musste im Rennen um die Playoff-Plätze nach zuvor vier Siegen in Serie einen Rückschlag hinnehmen. Das Team von Trainer Christof Kreutzer unterlag bei den Adlern Mannheim deutlich mit 1:7 (0:1, 0:5, 1:1), bleibt mit 37 Punkten aber auf Platz zehn, der noch zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt.

Carlo Colaiacovo (13.) erzielte die 1:0-Führung die Adler. Im zweiten Abschnitt zerlegten die Mannheimer in elf Minuten die Düsseldorfer Abwehr: Luke Adam (24.), Sinan Akdag (26.), Marcel Goc (28.), Matthias Plachta (29.) und Aaron Johnson (35.) schraubten die Führung auf 6:0. Nach dem 7:0 durch Johnson (51.) gelang der DEG nur noch der Ehrentreffer durch Rob Collins (54.).

Iserlohn gibt Führung aus der Hand

Die personell gebeutelten Iserlohn Roosters verloren ihr Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 2:5 (2:1, 0:3, 0:0). Die Mannschaft von Headcoach Jari Pasanen begann schwungvoll und führte nach dem ersten Drittel mit 2:1. Luigi Caporusso (4.) und David Dziurzynski (16.) trafen für die Roosters, Milan Jurcina (11.) für Nürnberg.

Doch im Mittelabschnitt glitt Iserlohn das Spiel aus der Hand. Nürnbergs David Steckel (27.), Brandon Segal (30.) und Sasa Martinovic (36.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Yasin Ehliz (59.) traf kurz vor Ende zum 5:2. Mit 34 Zählern hat Iserlohn drei Punkte Rückstand auf Platz zehn.

Krefeld empfängt Meister München

Der Tabellenletzte Krefeld Pinguine empfängt am Abend (19 Uhr) den Meister und Tabellenführer EHC München. Die Seidenstädter, die in der vergangenen Woche Rick Adduono als neuen Trainer verpflichtet hatten, kassierten zuletzt acht Niederlagen in Folge.

Stand: 26.12.2016, 16:30